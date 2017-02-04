Saçlarına ak düştü

Siyah-beyazlı yönetim, son yıllarda transferde daha çok tecrübeli isimlere yöneldi. Bu politika çerçevesinde de 2016-2017 sezonunda takımdaki 30 yaş ve üstü oyuncusu sayısı 10’a yükseldi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan, bu sezon ise liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, giderek yaşlanıyor… Mart 2012'de göreve gelen mevcut yönetim, kadroyu oluştururken Oğuzhan ve Kerim Frei gibi genç oyuncuları transfer etmişti. Ancak bu durum son dönemde tersine döndü. 2014-2015 sezonunda 23.1 olan yaş ortalaması, 2016-2017'de 28.04'e yükseldi.



29 YAŞ ÜSTÜ 14 FUTBOLCU VAR

Bu yükselişte, kadroda bulunan 30 yaş üstü futbolculara ara transferde kadroya dahil edilen 31 yaşındaki Demba Ba, 30 yaşındaki Ryan Babel ve 29 yaşındaki Ersan Adem Gülüm'ün eklenmesi de etkili oldu. Beşiktaş'ın kadrosunda 30 yaş ve üstü 10 futbolcu bulunurken, 5 futbolcu da 29 yaşında. Takımdaki 29 yaş ve üstü oyuncu sayısı ise geçtiğimiz sezona göre iki kat artarak 14'e ulaştı.



30 yaş ve üstü futbolcular

Tolga Zengin 33

Quaresma 33

Atiba 33

Adriano 32

Gökhan İnler 32

Tosic 31

Demba Ba 31

Gökhan Gönül 31

Rhodolfo 30

Babel 30



AVRUPA'DA CANER VAR DEMBA BA&ERSAN YOK

Beşiktaş'ta iki yeni transfer UEFA Avrupa kadrosuna alınmazken, Caner dahil edildi. Fenerbahçe de ise Aatif ve Fernandao listede



Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro güncellemesi yaptı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Ersan Gülüm'ün yanı sıra Mart ayında sahalara dönmesi beklenen Demba Ba listeye dahil edilmedi. Aşil tendonundan geçirdiği ameliyat sonrası Nisan ayında oynayabilecek duruma geleceği açıklanan Caner Erkin'e ise Türkiye'de yetişen futbolcu kontenjanı nedeniyle listede yer verilmesi dikkat çekti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosundan ise Salih Uçan ve Miroslav Stoch çıkarıldı. Bu iki oyuncunun yerine Aatif ve Fernandao alındı. Avrupa Ligi 2. turunda Beşiktaş 16 ve 23 Şubat'ta Hapoel Beer Sheva ile F.Bahçe ise 16 ve 22 Şubat'ta Krasnodar ile karşılaşacak.



VE Q7 RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş, Portekizli yıldızı ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattığını TFF'ye bildirdi.