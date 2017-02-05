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Oğuzhan'dan çok sert Van Persie sözleri!

  • Giriş Tarihi: 5.2.2017 23:06
Oğuzhan'dan çok sert Van Persie sözleri!
Oğuzhan'dan çok sert Van Persie sözleri!

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Saha içinde yaşananlara değinen Oğuzhan Özyakup, Van Persie'ye karşı olan hayranlığının bu akşma sona erdiğini açıkladı.

İşte Oğuzhan'ın sözleri:

"Kırmızı karta kadar üstün taraf bizdik. Basit bir kırmızı kart mı diyeyim... Fenerbahçe buraya sadece top oynayama gelmemiş mi diyeyim... Keşke Fenerbahçe buraya sadece top oynamak için gelseydi. (Devre arasındaki gerginlik) Ben pek takip edemedim. Olur böyle şeyler ama aslında diyecek çok şey var... Alper benim arkadaşım. Sahada olur öyle gerginlikler. Bir futbolcuyla özel ilişkim vardı (Van Persie); ta ki bugüne kadar... Herkes karakterini belli etti bugün."