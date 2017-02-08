Bu Türkiye’nin kupası

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Beşiktaş Başkanı Orman’ın yaptığı açıklamalara yanıt verdi: “Bu nadide kupanın Türkiye’yi kucaklama misyonu var. Marka değerini düşürecek açıklamalardan uzak durmak gerek.”

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar giden yol haritası, dün yapılan kura çekimi neticesinde belirlendi. TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen çekimde Fenerbahçe, Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor'la, lig ikincisi Medipol Başakşehir, Akhisar Belediye ile eşleşti. Bu iki eşleşmenin galipleri, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Finale giden bir diğer yolda ise Atiker Konyaspor-Sivasspor, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor eşleşmelerinin galipleri karşı karşıya gelecek. Törende konuşan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı "Neticede Süt Kupası" açıklamasına sert çıktı. Yardımcı, "Türkiye Kupası 55 yıllık köklü bir geçmişe sahip. Tüm Türkiye'yi kucaklamak gibi bir misyonu olan bu nadide organizasyonun marka değerini düşürecek açıklamalardan uzak durmamız gerekiyor. Bu kupanın manevi değerini de hep beraber sahiplenmeliyiz" dedi.

YAYINCI KALİTELİ İŞ ÇIKARDI

Yardımcı sözlerine şöyle devam etti: "Kupa maçlarını hafta sonu oynattık. Buradaki amaç da kupaya verdiğimiz önemin altını çizmektir. Maçların hafta sonu oynanmasından dolayı da tüm paydaşların kazançlı çıktığına inanıyoruz. Yayıncı kuruluş 140'a yakın maçı kaliteli bir şekilde canlı olarak yayınlamıştır. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Kupanın isim sponsoruna yıllardır verdikleri desteğe ve tüm kulüplerimize teşekkür ediyorum."

OGÜN ŞAHİNOĞLU