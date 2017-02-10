TFF'den Fenerbahçe için istifa etti

TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Tuna Akın, federasyon kurullarının Fenerbahçe aleyhine verdiği kararların adaletsiz olduğunu savunarak, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Tuna Akın, görevinden istifa etti.

Tuna Akın, yaptığı yazılı açıklamada, TFF'nin son dönemde aldığı kararların adaletsiz olduğunu savunarak, özellikle Fenerbahçe aleyhine alınan kararları gerekçe göstererek görevini bıraktığını bildirdi.

İstifa mektubunu federasyona sunan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe camiası açısından bu adaletsizliğin hat safhaya ulaştığı su götürmez bir gerçektir. Onarılması gereken, geçmişte açılan haksız yaraların daha da derinleştirilmesi, sporseverlik, futbol, futbolun marka değeri ve toplumsal barış açısından etkisi uzun yıllar sonra geçebilecek yaralar açmıştır. Bu işlevsizlik ve adaletsizliğin bulunduğu ortamda, bu titri üstümde taşıyarak bundan öncesinde verdiği ve gelecek için vereceği yüke TFF üyesi olarak kararlara ortak olmama adına istifa ediyorum."