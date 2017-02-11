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- canlı anlatım!

  • Giriş Tarihi: 11.2.2017 15:51 Güncelleme Tarihi: 11.2.2017 17:08
Osmanlıspor - Trabzonspor canlı anlatım!
Osmanlıspor - Trabzonspor canlı anlatım!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında , son haftaların formda takımı 'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını an be an sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

OSMANLISPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLA

OSMANLISPOR - TRABZONSPOR 0-1 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

Stat: Osmanlı:
Saat: 16:00
Hakem: Alper Ulusoy

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed, Vrsajevic, Numan, Aykut, Mehmet Güven, Musa, Bifouma, Ndiaye, Regattin, Webo.
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay, N'Doye
Teknik Direktör: Ersun Yanal

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