Raporları geciktirip ek rapor istediler

Sarı-lacivertli yönetim, olaylı kupa derbisinin raporlarının salıya kadar bekletildiği ve ek rapor alınarak sevklerin yapıldığı iddiasını gündeme getirdi. Ek rapor istenme sebebi ise Robin van Persie!

Fenerbahçe ile Futbol Federasyonu arasındaki gerilim büyüyor. Disiplin Kurulu'nun verdiği cezaların ardından TFF İkinci Başkanı Hüsnü Güreli için yönetici Mahmut Uslu'nun söylediği "Hüsnü Güreli'yi tebrik ediyorum" sözlerinin perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Fenerbahçe yönetimine göre; TFF'de büyük bir operasyon yapıldı ve bu işin başında da Güreli var. Sarılacivertli yönetim, pazartesi günü verilen maç raporlarının geciktirildiğini ve salı günü ek raporlar istendiğini iddia etti. Fenerbahçe'ye göre; ek raporların içeriği Van Persie ve Hollandalı futbolcu için TV görüntüleriyle ek bir rapor düzenlendi... Uslu, cezalar açıklandıktan sonra, "Cezalardan dolayı Hüsnü Güreli'yi tebrik ederim. Bugünden sonra Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunda ve kurullarında görev yapan, kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmeli ve bu TFF yönetimini protesto etmeli" demişti.



AVRUPA İÇİN SUSULUYOR

Fenerbahçe yönetiminin verilen cezalar sonrası bir basın toplantısı düzenlemeyi masaya yatırdığı ancak Kuban Krasnodar'la oynanacak Avrupa Ligi karşılaşması öncesi camiayı ve takımı gerecek bir ortam oluşabileceği fikri ağır bastığı için, basın toplantısınının ertelendiği gelen haberler arasında.



İlk istifa Akın'dan

TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu üyesi Tuna Akın, son dönemde futbolda adaletsizlikler yaşandığını öne sürerek, istifa etti. Akın, istifa mektubunu dün TFF'ye gönderirken, böylece Mahmut Uslu'nun çağrısı üzerine istifa eden ilk isim oldu. Akın, istifa mektubunda, "Fenerbahçe camiası açısından bu adaletsizliğin hat safhaya ulaştığı su götürmez bir gerçektir. Geçmişteki haksız yaraların daha da derinleştirilmesi, etkisi uzun yıllar sonra geçebilecek yaralar açmıştır. TFF üyesi olarak bu kararlara ortak olmama adına istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.