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: 'dan kararı

DHA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 18:03 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 18:52
Son dakika: Galatasaray'dan Riekerink kararı
Son dakika: Galatasaray'dan Riekerink kararı

Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, teknik direktör Jan Olde 'in görevine son verilmesi kararı alındı

Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor maçında alınan sonucun faturasını kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte 'e fatura etti.

Sportif A.Ş.'nin diğer üyesi Levent Nazifoğlu ise, Riekerink'in görevine son verilmesine karşı çıktı. Buna rağmen Dursun Özbek, Hollandalı teknik adamın görevine son vererek, kalan haftalarda takımı tanıyan yerli bir çalıştırıcıyla anlaşmak için girişimleri başlattı.

Sportif A.Ş.'de alınan bu karar, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında da onaylanıp kesin sonuca bağlanacaK.

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