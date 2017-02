Advocaat'tan Krasnodar maçı öncesi açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat ve oyunculardan Roman Neustadter, UEFA Avrupa Ligi'nde oyanayacakları Krasnodar maçı öncesinde açıklamalarda bulundu

Büyük maçlarda iyi oynadıklarını vurgulayan Teknik Direktör Advocaat, "Tuhaf bir nokta var aslında Türkiye'de oynadığımız karşılaşmalarda, yukarıda olmayan takımlara karşı iyi oynayamıyoruz. Ancak büyük maçları çok iyi oynuyoruz. Yarın da iyi bir takımla oynayacağız" ifadelerini kullandı.



"VAN PERSIE 90 DAKİKAYI ÇIKARTAMAZ"



Bursaspor maçındaki beraberliğe üzüldüklerini kaydeden Hollandalı hoca, "Son karşılaşmada aldığımız beraberlik bizim açımızdan iyi bir skor olmadı. Çünkü sahada biz daha iyiydik. Yarın bizim için gol yememek çok daha önemli. İyi konsantre olmalıyız" dedi.



Neustadter ve Van Persie'nin durumu sorulan Advocaat, "Öncelikle Roman'dan başlayalım. Roman orta saha da ve defansta görev yapabilen bir oyuncu. Yarın zorlu bir 90 dakika oynayacağız. Dürüst olmalıyım ki Robin bu 90'ı çıkarabilecek kapasitede değil. Onu bu yüzden getirmedik buraya" cevabını verdi.



"KRASNODAR ÇOK İYİ BİR TAKIM"



Krasnodar'ı değerlendiren Dick Advovaat, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Önce Dubai'de sonra İspanya'da kamp yaptılar, son 10 günde 4 maç yaptılar ve şu anda hazır durumdalar. Rusya'da liglerin olmaması onlar açısından bir dezavantaj olarak gözükmüyor. Van Persie'nin burada olmamasının sebebi, şu anda hazır olamaması, Türkiye'de kaldı ve fit duruma gelebilmek için çalışacak" şeklinde konuştu.



"SAHAYA HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"



Krasnodar'dan hangi oyuncuyu transfer etmek istersiniz sorusuna Advocaat; "Önümüzdeki hafta söylerim" derken, oyuncular ve taktikle ilgili, "Emenike bizimle, Volkan Şen bizimle değil. Bu konular hakkında bilgi verebilirim. Bu maç bizim için çok önemli, iyi bir skor almak zorundayız, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve tur için önümüzdeki haftaya kadar bekleyemeyiz, hemen yarın başlamalıyız. Sahaya çıkarken her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Bu galibiyeti kontra atakla da alabilirsiniz, hücum ederek de alabilirsiniz. Bu tamamen elinizdeki oyunculara bağlı, biz tamamen ikisinin arasında bir performans sergileyeceğiz. Galibiyeti kontratak oynayarak veya dün PSG'nin Barcelona karşısında yaptığı gibi rakip sahada oynayarak alabilirsiniz." görüşlerini aktardı.



BEŞİKTAŞ MI, UEFA'YI KAZANMAK MI?



"UEFA'yı mı kazanmak yoksa Beşiktaş'ı mı yakalamak istersiniz?" şeklindeki soruya Advocaat; "Her ikisini de yapmak isterim ama tek seçenek soruyorsanız, ben UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanmak isterim. Türk ligi ve Rus ligi hafife alıyor, küçümsüyorlar. Her iki lig de çok kuvvetli ligler. Biz kendi ligimizde 4'üncüyüz, rakibimiz ise kendi liginde 5'inci sırada. Kim daha iyiymiş yarın göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"STAT YAPTIYSANIZ, HAVAALANI DA YAPABİLİRSİNİZ"



Dick Advocaat, basın toplantısının sonunda Rus yetkililere de inde bir mesaj gönderdi ve; "Moussa Sow'un röveşata golleri konusunda bir çalışma yapmıyoruz, kendi yeteneği. Harika bir stat var burada ama bu kadar güzel bir stat yapıyorsanız daha da iyi bir havalimanı yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.



NEUSTADTER: "KENDİ OYUNUMUZU OYNAMALIYIZ"



Neustadter, oynayacağı için mutlu olduğunu kaydederken, "Şu anda gerçekten kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak iyiyim. Yarın forma şansı bulacağım için de çok mutluyum" yorumunu yaptı.



Krasnodar'ı tanıdığını kaydeden Rus oyuncu, "Bazı oyuncuları milli takımdan tanıyorum, takım halinde iyi işler çıkartıyorlar. Bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynamalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.



Kritik karşılaşmayı değerlendiren Neustadter, "Krasnodar iyi futbol oynayan bir takım. Yarınki maçta hedefimiz hücum ve savunma arasında dengeyi sağlamak olacak. Benim için bu maç iyi bir şans, daha önce maç kondisyonum olmadığı için bu kadroda değildim. Şu anda gayet iyi durumdayım. Krasnodar çok iyi bir takım, stat gerçekten çok iyi bir stat. Rakibimizi iyi tanıyoruz ama biz de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz, umarım bildiklerimizi sahaya yansıtabiliriz. Potansiyelimizi iyi biliyoruz, yeter ki bu potansiyelimizi sahaya yansıtalım" dedi.