Tudor'un yerine Levent Açıkgöz

Flaş bir kararla Galatasaray’a giden Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor’un yerine takımın başında altyapı antrenörü Levent Açıkgöz geçti.

Hafta sonu ligin 21. haftasında deplasmanda Antalya'ya konuk olacak olan Kardemir Karabükspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Igor Tudor ve yardımcılarının Galatasaray ile anlaşmasının ardından Hasan Doğan tesislerinde yapılan antrenmana takımın başında altyapı antrenörü Levent Açıkgöz çıktı.

Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Antalya maçına altyapı sorumlusu Levent Açıkgöz'ün eşliğinde çalışmalara başladıklarını söyledi.

Gül, sahada 27 puan toplayan ve iç sahada Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray'ı yenen takımın Antalya hazırlıklarını yaptıklarını kaydederek, "Deplasmandan çok fazla puan getiremediğimizin farkındayız. Bu şansızlığı kırmak istiyoruz. Antalya maçında bu şanssızlığı kırıp puan yada puanlar getirme arzusundayız" dedi.



Yeni hoca arayışlarına başlayıp başlamadıklarını yönünde bir soruya ise Gül, "Levent Açıkgöz ve ekibi Antalya maçına çıkacak. Hoca çalışmalarımızı var. Karabükspor hiçbir zaman hocasız kalmadı ve kalmayacak" diye konuştu.

"DEPLASMAN ŞANSSIZLIĞIMIZI KIRMAK İSTİYORUZ"

Levent hocanın en zor durumda takımın başına geçerek 3 puan almayı başardığını da sözlerine ekleyen Gül, "Levent hoca geçen senede ne zaman kendisine ihtiyaç duysak geldi ve en kısa sürede takımı hazırlayarak 3 puan almayı başardı. Yine açıkçası böyle bir maç bekliyorum. Antalyaspor maçından ciddi bir endişe taşımıyoruz. Kendimize ve hocamız ile ekibe güveniyoruz. Gideriz Antalya'da gerekeni yaparız inşallah" ifadelerinde bulundu.

AÇIKGÖZ: "SÜRPRİZ OLDU"

Karabükspor Antrenörü Levent Açıkgöz ise Igor Tudor'un ayrılmasının hem kendisi hem de Karabük kamuoyu için sürpriz olduğunu söyleyerek, "Profesyonelliğin içinde her şey var. Hoca kendi tercihi kullandı. Karabükspor'da hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Yönetimimizi şu an beni bu göreve getirdi ama yarın ne olur bilmiyoruz. Tek hedefimiz Antalya maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Oyuncularımızla birlikte çalışmalarımıza başladık. Hafta sonu da inşallah bu oyuncular bugüne kadar gerekeni yaptı ve kaldıkları yerden de en iyi neticeyi alarak döneceklerine inanıyorum" dedi.

"DERSİMİZE İYİ ÇALIŞACAĞIZ"

Her maçın zor olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Konya maçında Antalya'nın 2 oyuncusu cezalı. Bu bizim için bu avantajlı gözükse de böyle maçlar daha zor geçecek. Kendi sahasında forma şansı bulacak oyuncularla çıkacaklar. Zor geçecek ama bizde dersimize iyi bir şekilde çalışacağız. Oyunculara sahada yapması gerekenlerinin neler olduğunu anlatarak takım halinde bu hafta yaşadığımız sıkıntıları pozitife çevirme yönünde atlatacağız" diye konuştu.

Tudor'un takımdan ayrılmasının oyuncular üzerinde bir etki oluşturup oluşturmayacağı yönündeki soruya ise Açıkgöz, "Sabah oyuncularla birlikte toplantı yaptık. Olumsuz bir hava yok. Oyuncuların hepsi profesyonel sonuçta. Ekmek paralarını bu işten kazanıyorlar. Yaşanan olayları değil kendi işlerine bakacaklar. O doğrultuda da davranıyorlar. İdman da daha neşeli olacaklar. Yarın olaya daha konsantre olacaklar. Onlar için şuan olumsuz yön yok" cevabını verdi.

Açıkgöz, ayrıca takımın formatını bozmayacaklarını da kaydetti.



Geçtiğimiz sezon da Hüseyin Kalpar'ın takımdan ayrılması sonrası Karabükspor'un başına geçen Levent Açıkgöz, ilk dış saha maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Daha sonra takımın başına geçen Elvir Baliç'in de takımdan ayrılması sonrası yeniden takımın başına geçen Açıkgöz iç saha da Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.