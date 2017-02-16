Bir devir kapandı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda PSG’nin çimlere gömdüğü Barcelona için İspanyollar, “Yolun sonuna geldi” yorumunu yaptı. Messi’nin istemediği Luis Enrique yolcu...

2009'da Pep Guardiola ile 6 kupalı efsane sezonunu yaşayan, 2011'de dünya futbolunu domine ederek Kupa 1'e uzanan, 2014'te ise Neymar ve Suarez'li yeni hücum hattının zirve yapmasıyla üçleme yapan Barcelona, yakın tarihinin en dip noktasına doğru ilerliyor. İspanyol basınında yapılan analizler, Barça'nın altın çağının artık resmen sona erdiği, Devler Ligi çeyrek finalini göremeden ve aşağılanarak elenmenin eşiğine geldiği yönünde... Ligde de zirveden uzak olan ve ipleri Real Madrid'e kaptıran Barça'nın Paris Saint-Germain deplasmanında 4-0 yenilmesinin teknik direktör Luis Enrique için bir son olduğu, sezon sonu takımdan ayrılacağı düşünülüyor. Lionel Messi'nin de desteğini çektiği Enrique'nin ayrılışı milli yıldızımız Arda Turan için de kötü bir gelişme... Enrique, Arda'nın takıma gelişinde büyük pay sahibi isimlerden biriydi.



MESSİ'YE İPTAL!

PSG hezimeti üzerine Barcelona yönetimi bütün izinleri iptal ederken bu yasaktan Messi de payını aldı. Hepatit C ile savaş için hazırlanan bir kampanyanın reklam filmi için Mısır'a gitmeyi planlayan Messi seyahati iptal etti.



EMERY BARÇA'YI PARÇALADI

İspanyol gazetelerinin manşetleri "Total Kaos", "Facia" başlıklarıyla doldu taştı. Marca ise Sevilla'nın eski hocası Emery'nin zaferine, "Emery Barça'yı parçaladı" dedi.