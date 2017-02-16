Igor Tudor Galatasaray'a imza atıyor (Canlı)

Galatasaray, Teknik Direktör Igor Tudor ile sözleşme imzalıyor.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor için bir imza töreni düzenleniyor. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile katılan Tudor, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.



İmza töreninde konuşan Hırvat teknik adam şunları söyledi:

"BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Çok fazla söylenecek bir şey yok. Hepimizin amacı Galatasaray'ı başarılı bir şekilde temsil etmek. Başkanımıza bu büyük camiada bana çalışma şansı verdiği için teşekkür ederim"

"SİSTEM DEĞİL, TAKIM RUHU ÖNEMLİ

"Bir hoca olarak sistemin önemi yok, benim için önemli olan şey takım ruhu, takım mücadelesi. Sistemlere takılmaya gerek yok, benim beklediğim takım olarak defans ve ofans yapmak. Benim odaklandığım sadece bu. Bu çok kolay bir şey değil, biraz zamana ihtiyaç var ancak bu zaman çok uzun bir zaman değil."

"REAL MADRİD'DEN TEKLİF GELİRSE..."

"Real Madrid'den teklif alırsanız gider misiniz?" sorusuna Tudor, "Şu anda 14 maçımız var, Galatasaray şampiyonlukta mücadele ediyorsa hedefi şampiyon olmaktır. Hedefimiz şu anda şampiyonluk olmak, bunu hepimiz istiyoruz. Bu şu anın sorusu değil" dedi.

"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ" AÇIKLAMASI

Geçmişte yaptığı "Şampiyonluğun favorisi Beşiktaş" açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine Tudor, "Galatasaray'a bazı şeylere inandığım için geldim, hedefimiz tamamen şampiyonluk. Geçen seneye bakılırsa şampiyon olan bir Beşiktaş var, şu anda da aramızda 5 puanlık bir fark ve son ana kadar yarışın içerisinde olacağız. Bunun içinde elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

"İYİ OYNARSAK TRİBÜNLER DOLAR"

"İyi oynadığınız sürece mutlaka taraftara gelecektir. Ama iyi oynamazsanız mutlaka gelmeyecektir. O yüzden benim amacı iyi oyun oynatıp taraftarı tribünlere çekmektir."

"KARABÜK BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARINI DOĞRU BULMUYORUM"

"Karabükspor ile anlaşma yaparken hedefimizi takımı kümede tutmak olarak belirlemiştik. Şu anda bu hedefe yüzde 90 ulaştık. Karabük Başkanı'na benim Türkiye'de çalışmama imkan sağladığı için teşekkür ederim ama geçen gün yaptığı açıklamaları doğru bulmuyorum. Türkiye'de bu sezon 10 teknik direktör görevden alınmış. Hocalar görevden alınırken kimse ahlaki şeylerden bahsetmiyor ama baktığınız zaman benim durumumla bu bahsettiğim durum aynı şey."

"EGOLARI BIRAKIP TAKIMI ÖN PLANA ALMAMIZ LAZIM"

"Dün takımla yaptığımız toplantıda odaklandığım birkaç nokta vardı. Ofansif gücümüzün çok önemli olduğunu söyledim. Egoları bir tarafa bırakıp takımı her şeyin üzerinde tutmak gerektiğinden bahsettim."

ÖZBEK: KİMSE GALATASARAY'A ETİK DERSİ VERMESİN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tudor'un transferi sırasında Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut'un sözlerine şu yanıt verdi.

Biz kulüp başkanları olarak büyük camiaları temsil ediyoruz ve seçilmiş kişileriz. Maalesef olayın nakledilişi ve tartışma biçimi Galatasaray değerleriyle düşünüldüğü zaman böyle bir diyaloğun olması mümkün değil. sayın Karabükspor Başkanı'na onun kullandığı kelimelerle, o tarzda Galatasaray Başkanı yanıt vermez. Kullandığı ifadeleri şık bulmuyorum. Kimsenin Galatasaray'a etik ya da ahlak dersi vermek gibi bir haddi yoktur. Kim olursan ol sen Galatasaray'a bu tür ifadeler kullanamazsın. Bu ifadeleri reddediyorum ve kullanan kişileri de kınıyorum. Herkes haddini bilmeli. Kulüp başkanları toplumu birleştirici ifadeler kullanmaya özen göstermeliyiz.