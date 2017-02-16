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Tudor
Galatasaray
'a onu getiriyor
FOTOMAÇ
Giriş Tarihi:
16.2.2017
09:40
Güncelleme Tarihi:
16.2.2017
09:43
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Tudor Galatasaray'a onu getiriyor
Tudor Galatasaray'a onu getiriyor
İgor Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesi dedikodu kazanının da kaynamasına neden oldu.
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