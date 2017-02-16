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'a onu getiriyor

FOTOMAÇ
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 09:43
Tudor Galatasaray'a onu getiriyor
Tudor Galatasaray'a onu getiriyor

İgor Tudor'un Galatasaray'ın başına geçmesi dedikodu kazanının da kaynamasına neden oldu.

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