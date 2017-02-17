Beşiktaş'ın Cenk'i var!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, İsrail takımı Hapoel Beer Shave'i 3-1 mağlup etti ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 7 puanla 3. tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Beşiktaş, son 32 turu ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'ya konuk oldu. Süper Lig lideri ile İsrail Ligi lideri'nin düellosuna sahne olan Turner Stadı'ndan 3-1 galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı temsilcimiz, 23 Şubat'ta oynanacak rövanşta son 16'ya kalabilmek için avantajı ele geçirdi.

Beşiktaş'a galibiyeti William 42' (kendi kalesine), Cenk Tosun 60' ve Atiba Hutchinson'un 90+2 golleri getirdi. Hapoel Beer-Sheeva'nın maçtaki tek golünü 44'te Elyaniv Barda kaydetti.

Beşiktaş''ın Marcelo Guedes ve Anderson Talisca ile 2 şutu da direğe takıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Tosic'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Babel'in şutunda top auta gitti.



7. dakikada Melikson'un ortasında altıpas önünde Barda'nın kafa vuruşunda kaleci Fabri topu kontrol etti.



29. dakikada Babel'in uzaktan şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.



34. dakikada Cenk'in pasıyla topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.



42. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Cenk Tosun'un vuruşunda top William Soares'e çarparak filelerle buluştu. 0-1



44. dakikada Barda'nın ceza sahası içine gönderdiği pasta Tosic'ten seken topu iyi takip eden Barda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Necip Uysal, meşin yuvarlağı altıpasın önündeki kafayla Marcelo'ya gönderdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda ise top üst direğe çarparak oyun oyun alanına döndü. Babel'in dokunamadığı meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

57. dakikada Tolgay Arslan'ın hatasında topu kapan Ogu'nun ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Barda, kaleci Fabricio ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

60. dakikada Tosic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun, göğsüyle yumuşattığı meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2

63. dakikada Bitton'un sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Radi gelişine sert vurdu ancak kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı güzel bir kurtarışla kornere çeldi.

70. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Ghadir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

73. dakikada Ghadir'in sağ kanatta yerden ortasında ceza alanı içinde boş pozisyonda topla buluşan Ogu'nun vuruşunda, Marcelo'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

80. dakikada rakibinden topu kapan Talisca'nın ceza alanı önünde güzel şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

90+3. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan hareketlenen Babel, ceza alanına girdiği anda arka direkte Hutchinson'ı gördü. Bu oyuncunun ayak koyduğu meşin yuvarlak filelere gitti ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı: 1-3

Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazanarak rövanş maçı için büyük avantaj yakaladı.





Stat: Turner

Hakemler: Martin Atkinson, Stephen Child, Stuart Burt (İngiltere)

Hapoel Beer-Sheva: Goresh, Bitton, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Melikson (Dk. 58 Ghadir), Hoban (Dk. 67 Ohana), Radi, Nwakaeme, Barda (Dk. 79 Sahar)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Necip Uysal, Hutchinson, Quaresma (Dk. 90 Gökhan İnler), Tolgay Arslan (Dk. 74 Talisca), Babel, Cenk Tosun (Dk. 90+2 Ömer Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 42 Soares (Kendi kalesine), Dk. 60 Cenk Tosun, Dk. 90+3 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 44 Barda (Hapoel Beer-Sheva)

Sarı kart: Dk. 5 Tzedek (Hapoel Beer-Sheva)







MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel Beer-Sheva takımını 3-1 yenen Beşiktaş, rövanş mücadelesi için avantajlı bir skor elde etti.

İlk yarıda Soares'in kendi kalesine attığı golle öne geçen ancak Barda'nın golüne engel olamayarak soyunma odasına 1-1 beraberlikle giden siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Cenk Tosun'un golüyle 2-1 öne geçti. Bundan sonraki iki hücumunda da topları direğe takılan Beşiktaş, rakibine son bölümde pozisyon şansı vermedi ve uzatma dakikalarında Atiba Hutchinson ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

AVRUPA'DA BU SEZON İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI



Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesiyle başlayan Beşiktaş, Avrupa arenasında bu sezon ikinci galibiyetini elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde sadece Napoli'yi yenebilen siyah-beyazlılar, grubu 4 beraberlik ve bir yenilgiyle tamamlamıştı.

Beşiktaş, Avrupa'da bu sezon iki galibiyetini de deplasmanda kazandı.





İSRAİL TAKIMLARINA YİNE YENİLMEDİ

Beşiktaş, İsrail temsilcileriyle yaptığı 5. karşılaşmayı da yenilgi almadan bitirdi.

Daha önce 4 kez bu ülke ekipleriyle karşılaşan, ikişer galibiyet ve beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, bu gece elde ettiği sonuçla rakiplerini 3. kez yendi.

CENK TOSUN AVRUPA'DA DA YÜKSELİYOR

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'de olduğu gibi Avrupa kupası maçlarında da etkili futbolunu sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile İstanbul'da oynanan müsabakada güzel bir gole imza atan Cenk, bu sezon Avrupa maçlarındaki ikinci golünü Hapoel Beer-Sheva'ya attı.

Avrupa kupalarında 5 gole ulaşan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla 4 gol atan Sergen Yalçın, Mert Nobre ve İbrahim Akın'ı geride bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncu 5 gollü Tayfur Havutçu, Pascal Nouma, Hugo Almeida, Gökhan Töre, Filip Holosko ve Ertuğrul Sağlam'ı yakaladı.

Beşiktaş'ın son golünü atan Atiba Hutchinson, bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşayan Kanadalı oyuncu, ayrıca siyah-beyazlı formayla Avrupa kupasındaki ilk golünü kaydetti.





RÖVAŞ 23 ŞUBAT PERŞEMBE

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda yaptığı maçta siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, son resmi karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kardemir Karabükspor'a 2-1 mağlup olan takımın ilk 11'de görev yapan Oğuzhan Özyakup ile Anderson Talisca'yı Hapoel Beer-Sheva karşısında yedek soyundurdu.

Siyah-beyazlı takımda savunmaya dönük orta sahada Oğuzhan Özyakup'un yerine Atiba Hutchinson'nın yanında Necip Uysal görev aldı. Siyah-beyazlı formayla son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçta ilk 11'de görev alan Necip, 3 karşılaşma sonra bu fırsatı yeniden buldu.

Anderson Talisca'nın hücuma dönük görevini ise son 32 turunun ilk maçında Tolgay Arslan yerine getirdi.





TOSIC SOL BEKTE



Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından 4 maç men cezası alan Dusko Tosic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı buldu.

Tosic, cezalı Adriano Correia'nın yokluğunda sol bekte görev aldı.





BABEL İLE MITROVIC İLK KEZ

Beşiktaş'ın devre arasında kadroya dahil ettiği ve Hapoel Beer-Sheva karşısında şans yakalayan Ryan Babel ile Matej Mitrovic, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçlarına çıktı.

Babel diğer maçlarda olduğu gibi orta sahanın solunda hücuma destek vermeye çalışırken, Mitrovic de Kardemir Karabükspor karşılaşmasında olduğu gibi savunmanın göbeğinde oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Beşiktaş tarafından UEFA listesinde yer verilmeyen ancak Avrupa Ligi karşılaşmalarında listeye dahil edilen Ömer Şişmanoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Avrupa kupası maçları için UEFA'ya yedek listede bildirilen Fatih Aksoy, eksik oyuncuların yokluğunda 18 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Atınç Nukan ve Gökhan İnler de ilerleyen dakikalarda oynamak için şans bekledi.





BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar da Hapoel Beer-Sheva karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

İsrail'de yaşayan Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra Türkiye'den gelen siyah-beyazlılar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Hapoel Beer-Sheva taraftarları da koreografileriyle tribünlere renk kattı. Kale arkasındaki ev sahibi taraftarları, Hz. Musa'nın asasıyla Kızıldeniz'i ikiye yarmasını anlatan bir koreografi gerçekleştirdi. Koreografide İngilizce "Hiçbir şey imkansız değildir" ifadesi yer aldı.