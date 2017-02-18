Antalyaspor - Karabükspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, Kardemir Karabükspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de ilk 4'ü zorlayan Rıza Çalımbay'ın Antalyaspor'u, hocası Tudor'u Galatasaray'a kaptıran Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Antalya Arena'da saat 13.30'da başlayan Antalyaspor - Kardemir Karabükspor maçını Ümit Öztürk yönetiyor.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
ANTALYASPOR - KARABÜKSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!
Takımların ilk 11'leri şöyle:
ANTALYASPOR: Saso Fornezzi, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Salih Dursun, Ondrej Celustka, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş, Samuel Eto'o, Moestafa El Kabir, Deniz Kadah, M'Billa Etame
Yedekler: Ferhat Kaplan, Kenan Horic, Serdar Özkan, Jean Makoun, Harun Alpsoy, Sandro, Jean-Armel Drole
KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Valerica Gaman, Kerim Zengin, Dany Nounkeu, Iasmin Latovlevici, Barış Başdaş, Ceyhun Gülselam, Andre Poko, Dejan Lazarevic, Mustapha Yatabare, Yevhen Seleznyov
Yedekler: Ercüment Kafkasyalı, Paul Papp, İlhan Depe, Olafur Skulason, Ermin Zec, Andriy Bliznichenko, Serdar Deliktaş