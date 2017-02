Gençlerbirliği'nde yeni başkan Murat Cavcav

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Murat Cavcav başkanlığa seçildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda tek aday olan, hayatını kaybeden efsane başkan İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, bin 550 delegenin 874'ünün katıldığı genel kurulda 708 oyla başkanlığa getirildi.

Murat Cavcav, 38 yıl başkanlık yapan babası İlhan Cavcav'dan sonra kırmızı-siyahlı kulübün başkanı oldu.

Cavcav başkanlığında seçilen yönetim kurulunda; Murat Yıldız, Murat İşcan, Arda Çakmak, Arif Ölmez, Merdan Hürmeydan, Hıfzı Kuruşa, Kerem Doğan, Sinan Gürsoy, Şahin Kartal, Osman Kaçar, Sertaç Muratal, Mehmet Gür, Aykut Akalın, Hakan Kaynar, Cem Şükrü Kaya, İsmail Özkan, Kemal Yurttakalan ve Bülent Üstündağ yer aldı.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NİN MURADI OLMAK İSTİYORUM"

Cavcav, faaliyet ve yönetim kurulu raporlarının ibrasının ardından genel kurulda oy verme işleminden önce bir konuşma yaptı.

Konuşması esnasında duygulandığı gözlenen Murat Cavcav, geçen ay hem cami·a hem de ai·le olarak acı dolu günler yaşadıklarını belirterek, "22 Ocak'ta babamı kaybettim. Kırk yıllık başkanımızı, Türk futbol duayeni· İlhan Cavcav'ı kaybettik. Bugün burada gördüğüm bi·rçok si·ma bizimleydi. Kötü günümüzde bi·zi· yalnız bırakmadınız, acımızı paylaştınız. Ai·lem adına hepi·ni·ze teşekkür edi·yorum." dedi.

Gençlerbirliği'nin Türki·ye'ni·n en başarılı kulüplerinden bi·ri· olduğunu ve 1989 yılından beri· Süper Li·g'de mücadele ettiğini vurgulayan Cavcav, "28 yıldır Süper Lig'de aralıksız mücadele eden beş takımdan biriyiz. Ankara'yı bunca yıldır futbolda en üst düzeyde temsil ettik. Gençlerbi·rliği bugünlere kolay gelmedi. Eğer Gençlerbi·rli·ği· bugün buradaysa hakkını verelim, İlhan Cavcav sayesindedir. İlhan Cavcav Gençlerbirliği'ni nereden aldı, nereye getirdi. Şahi·tleri· sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

İlhan Cavcav kırmızı-siyahlı kulüpte başkanlığa başladığında kendisinin 15 yaşında olduğunu aktaran Murat Cavcav, şöyle devam etti:

"O günleri çok net hatırlıyorum. Maçtan önce kampa girecek yer yok. Bahçelievler'de bir evimiz vardı. Oturduğumuz evi maçtan önce dinlensinler diye futbolculara tahsis etti. Takımın antrenman yapacağı sabit yer bile yoktu. Ankara'da oradan oraya dolaşırdı. İlhan Cavcav kapı kapı gezdi. Dönemi·n cumhurbaşkanına, bakanlarına, belediye başkanlarına gitti. Gecesini gündüzüne kattı ve kulüp iki küçük odadan çıkıp bugünkü tesislerine kavuştu."

Başkent ekibinin 1980'lerde herkese borcu olduğunu ancak bugün borcunun bulunmadığını ifade eden Cavcav, "Hatta kasada mevcudumuz var. Çünkü biz gençleri kazanıyoruz, yetenekleri keşfediyoruz, onlar da kazanıyor, bi·z de kazanıyoruz. Bu tıkır tıkır işleyen bir sistem, başkanımızın kurduğu bi·r sistem. İlhan Cavcav'ın sistemi sayesinde bugün, Gençlerbirliği kimseye muhtaç değildir." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı ekibin alt yapısının futbolcu fabrikası olmaya devam edeceğini vurgulayan Murat Cavcav, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğimizin tek garantisi var, o da altyapımızdır. Biz gençleri kazanacağız. Bi·z onlara katkı sunacağız, onlar da bize. Futbolcu yetiştireceğiz, yetenek keşfedeceğiz. İlhan Cavcav'dan bunu öğrendik, aynen devam edeceğiz. İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'ne kendini adadı, hayatını verdi. 80 yaşındaydı, kalp ameliyatı oldu, 2 ay sonra tribündeydi. Daha bu sezon, eksi 10 derecede Ankara ayazında maç izledi. O müthiş bi·r tecrübeydi. Ben onun tecrübesine hemen sahip olamam, bu kolay değil ama onun ilkelerine sahibim. Gençlerbirliği'nde büyüdüm. 35 yıldır kulüp üyesiyim. 16 yıldır Gençlerbirliği yöneticisiyim. Gençlerbirliği'ne ait her sahaya, her masaya, her kuruşa gözüm gibi bakacağım. Hedefi·mi·z her sezon ilk 5 takımın arasına girmek, ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmektir. Bu çınar hepimizin, bu gençler hepimizin gençleridir. Bense gençlerin, Gençlerbirliği'nin muradı olmak istiyorum. Gençlerbirliği'nin muradı ise başarılı olmak, gençlere faydalı olmak ama elbette bir gün şampiyon olmaktır."