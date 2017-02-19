Aslan’ın 14 puanı buhar oldu!

Rize’de ilk golü bulmasına rağmen beraberliğe razı olan sarı-kırmızılı takım, bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda tam 14 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İgor Tudor da Riekerink dönemi baş gösteren skoru koruma telaşına engel olamadı ve sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçtiği bir maçta farkı açacak golleri atamadı. Bu sezon öne geçtiği maçlarda tam 14 puan kaybeden Aslan, zirvenin 7 puan gerisine düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Kayseri, Beşiktaş ve Osmanlı deplasmanlarında ilk golü bulan taraf olmasına rağmen beraberliğe razı olan sarıkırmızılılar, 1-0 öne geçtiği Başakşehir ve Karabük maçlarını ise 2-1 kaybetti. Tudor'un ilk sınavında da Rize yenik duruma düştüğü mücadelede Galatasaray'a çelmeyi taktı.



Tudor farkını hissettirecek!

Rize'ye getirilmeyen Bruma'nın yerine 11'de oynayan Garry Rodrigues PAOK'ta da birlikte çalıştığı hocasını övdü. "Skordan dolayı üzgünüm" diyen Rodrigues, "Kazanmak için gelmiştik. İkinci yarıda ne yazık ki agresifliğimizi kaybettik. Tudor çok akıllı bir hoca. Önümüzde daha çok maç var ve o maçlarda farkını hissettirecektir. Galatasaray'a geldiği için mutluyum" dedi.



Josue ne yaptı?

Rize deplasmanında Podolski'nin golünün asistini yapan Josue, 59 dakikada 40 kez topla buluştu ve 23 isabetli pas verdi.