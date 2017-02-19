Baggio’dan depremzedelere jest

Eski İtalyan milli futbolcu Roberto Baggio, doğum gününü geçen yıl deprem meydana gelen kasabalardaki depremzedelerle kutladı.

İtalyan futbolunda 90'lı yıllara damgasını vuran eski futbolcu, ülkede, geçen yıl 24 Ağustos'ta gerçekleşen ve 300 kişinin yaşamını yitirdiği depremin vurduğu Amatrice kasabasında 50 yaşına girerek, depremzedelerle dayanışmasını gösterdi.

Doğum gününü depremzedelerle geçirmekten büyük heyecan duyduğunu dile getiren Baggio, "Televizyonlar, burada olup bitenleri, gerçek durumu tam olarak aktarmıyor. İşte bu nedenle, burada olup bitenin farkına varmak için şahsen geldim." ifadelerini kullandı.

Amatrice Belediye Başkanı Sergio Pirozzi ile de görüşen Baggio, belediye başkanı ile temas halinde kalma ve bölgeye dönük somut bir şeyler yapma uğraşında olacaklarını söyledi.

Eski futbolcu Amatrice'nin ardından geceyi geçireceği ekim ayındaki depremlerde büyük yıkıntıya uğrayan Norcia kasabasına gitti. Burada, Baggio için Norcia stadı şeklinde hazırlanan ve üzerinde 50 mum bulunan pasta kesildi.

Baggio, bugün Norcia'da kasaba gençlerinin oluşturduğu takımların maçına katılarak, maçın başlama vuruşunu yapacak.

Futbolculuğu döneminde, İtalya Serie A'da 6 takımın formasını giyen Roberto Baggio, 424 maçta attığı toplam 205 golle hatırlanıyor. Kulüp takımlarındaki başarılı performansını gök-mavili İtalya Milli Takımı'na taşısa da Roberto Baggio, ABD'nin ev sahipliğindeki 1994 Dünya Kupası finalinde Brezilya karşısında kaçırdığı penaltı ve takımının kaybedişiyle hafızalarda yer edinmişti.