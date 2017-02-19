Korkmayın risk alın

F.Bahçe’de Krasnodar yenilgisinin ardından eleştiri oklarını bir kez daha futbolculara çeviren Hollandalı hoca, yaşadıkları pozisyon kısırlığını da takımın risksiz oyun tarzına bağladı

Alınan kötü sonuçlar sonrası sık sık talebelerini eleştiren, Krasnodar yenilgisini değerlendirirken de, "Turu İstanbul'da geçebiliriz ancak burada önemli olan şey bazı oyuncuların hiç sahada olmamasıydı" diyen Dick Advocaat, yaşadıkları pozisyon kısırlığını ise risk almaktan kaçınmalarına bağladı. Hollandalı çalıştırıcı, Kasımpaşa maçı öncesi yaptığı son taktik toplantısında talebelerinden risk almalarını talep ederken, şu ifadeleri kullandı:



1-SADECE KOŞMAK YETERLİ DEĞİL

"Kayserispor, Bursapor ve Krasnodar… Bu üç maçta da takım olarak rakip ceza sahasına girme ve tehlike üretme sayımızda ciddi bir düşüş yaşadık. Takım olarak koşuyoruz, mücadele ediyoruz ancak çok önemli bir eksiğimiz var; oyun içinde daha fazla pozisyon üretmek için risk almıyoruz. Sadece koşmak ve mücadele etmek, kazanmak için yeterli olmaz. Korkmadan oynayıp, gereken yerde risk almayı bilirsek pozisyonlar da goller de gelir."



2-BİREYSELLİKTEN VAZGEÇMELİYİZ

"Takım olarak değil, bireysel düşünüyoruz. Özellikle savunma ve orta alandaki futbolcular sahada, 'Ben topu ileriye atayım, kendi yerimi kaybetmeyeyim ve hata yapmayayım' mantığı ile hareket ediyor. Ancak bu bize bir şey kazandırmaz. Bireysellikten vazgeçerek, total futbol oynamalıyız. Rakibimizi kalemize çağırırsak golü de yeriz."



3-GOL YERSEK FAZLASINI ATARIZ

"Özelikle orta alanda görev yapan futbolculardan daha fazla dikine oynamalarını ve ceza sahası içine girmelerini istiyorum. Rakip ceza sahasında ne kadar fazla olursak, topu kaleye sokma şansımız o kadar artar. Yerinizi kaybetmekten, hata yapmaktan korkmayın. 'Kontrataktan gol yersek, rakipten bir fazlasını atarız' şeklinde düşünün."