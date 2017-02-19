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Maçın ardından Kadıköy karıştı!

DHA
  • Giriş Tarihi: 19.2.2017 17:28 Güncelleme Tarihi: 19.2.2017 17:32
Maçın ardından Kadıköy karıştı!
Maçın ardından Kadıköy karıştı!

Fenerbahçe tribünleri, Kasımpaşa beraberliğinin ardından yönetimi istifaya davet etti.

Sahasında oynadığı Kasımpaşa maçında 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada bir kez daha zirveye yaklaşma şansını tepti.

Lider Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 7 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, siyah beyazlıların bu akşam 3 puan alması halinde zirveden 10 puan geride kalacak. Kasımpaşa maçı sonrası hakemin bitiş düdüğü ile birlikte tribünler Fenerbahçe yönetimini topluca istifaya davet etti.