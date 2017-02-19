Mitrovic’ten kara haber

Sağ kalçasında yırtık tespit edilen Hırvat savunmacı, Akhisar kadrosundan çıkarıldı. Genç oyuncu G.Saray derbisinde de yok

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Matej Mitrovic'in Hapoel Beer Sheva maçında sakatlandığı ortaya çıktı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, çekilen MR sonucu Hırvat oyuncunun sağ kalça kaslarında darbeye bağlı yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi. Akhisar Belediyespor maçının kadrosundan çıkarılan 23 yaşındaki futbolcu önümüzdeki hafta oynanacak Hapoel Beer Sheva rövanşı ve Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek. Mitrovic'in yokluğunda, Dusko Tosic'in de cezalı oluşu nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş'in Marcelo'nun yanında kime görev vereceği merak konusu oldu. Rhodolfo'yu yeterli bulmayan tecrübeli hocanın, stoperde Atınç'a görev vermesi bekleniyor. Oğuzhan'ın ise orta sahada Atiba'nın yanında forma giyeceği öğrenildi.



KRİTİK DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI

Kupadaki F.Bahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olan Tosic ve sakat Mitrovic dışında eksiği bulunmayan Beşiktaş'ta takımın önemli isimleri Atiba, Quaresma ve Gökhan Gönül, ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, bugünkü Akhisar Belediyespor maçında kart görmeleri durumunda şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, üç oyuncudan sahada sakin olmalarını ve kart gerektiren hareketlerden kaçınmalarını istedi.



TALİSCA YENİDEN 11'E DÖNÜYOR

Sonradan oyuna girdiği Hapoel Beer-Sheva maçında Atiba'ya asist yapan, bir topu da direkten dönen Talisca'nın bugün Akhisar'a karşı ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

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Beşiktaş ile Akhisar arasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 34 gol atıldı. Maç başına gol ortalaması 3.7 oldu.



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Akhisar ile 9 kez karşılaşan Beşiktaş, 4 kez kazandı. 2 maç Ege ekibinin galibiyetiyle sonuçlanırken, 3 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.