Konyaspor'da Aykut Kocaman idmana çıkmadı!

Konyaspor'da sıcak gelişme... Teknik direktör Aykut Kocaman, kısa bir süre önce başlayan antrenmana çıkmadı!

Fanatik'in haberine göre Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kısa bir süre önce başlayan Konyaspor antrenmanına çıkmadı. İdmanda teknik adamı göremeyen futbolcular şaşkın. Yöneticiler telefon trafiğine başladı.

Ahmet Şan başkanlığındaki Konyaspor yönetimi dün yaptığı açıklamada Aykut Kocaman'ın kötü gidişatla ilgili tedbir alması gerektiğini duyurmuşlardı.

Tepki alan bu açıklamanın ardından Konyaspor yönetimi bir açıklama daha yaparak, Aykut Kocaman'ın Konyaspor'un bir değeri olduğunu savunmuştu.

Öte yandan Konyaspor yerel basınında yer alan haberlerde ise Aykut Kocaman'ın 1 gün fazla izin yaptığı o nedenle idmanda yer almadığı belirtildi.