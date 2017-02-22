Aykut Kocaman’a İstanbul havası!

Konyaspor yönetiminin resmi siteden yaptığı açıklamaya bozulan Aykut Kocaman idmana çıkmadı ve bir gün izin alarak İstanbul’a gitti. Fenerbahçe ise bu konudaki gelişmeleri yakından izliyor!

Konyaspor ile Aykut Kocaman arasındaki kriz, yeni bir boyut kazandı. Yeşil-beyazlı takımda Kocaman dün yönetimden izin alarak apar topar İstanbul'a gitti. Kocaman'ın önceki gün yönetimin yaptığı, "Kötü gidiş için hocamız gerekli tedbirleri almalı. Bunu bekliyoruz" açıklamasına çok bozulduğu ve bu nedenle özel işleri nedeniyle bir gün izin alarak İstanbul'a gittiği bildirildi. Bugün Konya'ya dönecek olan Kocaman, çalışmaya çıkacak. Hatırlanacağı gibi Konyaspor yönetimi gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yaparak, Aykut Kocaman'ın gönlünü almaya çalışmıştı. Bu gelişmelerden sonra Kocaman ile Konya yönetimi arasındaki ipler iyice gerildi. Fenerbahçe'nin yeni sezon için teknik adam adaylarından birisi olan Kocaman, sezon sonu hatta duruma göre sezon bitmeden Konya'dan ayrılmayı düşünüyor. Pereira sonrası da Kocaman ismi Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.



Konyaspor yönetimi, gönlünü almak adına iki yıl sözleşme uzatma önerdiği Kocaman'a yanıt için hafta sonuna kadar süre verdi.



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