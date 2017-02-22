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Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

DHA
  • Giriş Tarihi: 22.2.2017 16:42 Güncelleme Tarihi: 22.2.2017 16:47
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray ve Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Kulübü ve Başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevkedildi

Galatasaray Kulübü ve Başkan Dursun Özbek, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kuruldan yapılan açıklama şöyle;

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.02.2017 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in kulübün resmi internet sitesinden yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."