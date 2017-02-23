Şenol Güneş: "Mukavelenin de önemi yok"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 yendikleri maçta kendileri açısından iyi bir sonuç aldıklarını söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok hareketli bir karşılaşmanın olduğunu belirterek, "İki maçı da kazandık. Turu da geçtik ve hak ettik. Pozisyonlara girdik, pozisyonlar verdik. Gereksiz top kayıpları dışında iyi maç oldu. Artık kalan maçlara bakacağız." dedi.



Hapoel Beer-Sheva'nın iyi takım olduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Zor maç olacağını biliyorduk. Oyuna ortak oldular. Rakibin önemli olduğunu bilmemize ve ona göre oynamamıza rağmen pozisyonlar verdik. Kamuoyu 'turu geçtik' şeklinde baktı. Bir de Galatasaray maçının psikolojik etkisi vardı." diye konuştu.

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde favori gösterilmesiyle ilgili soru üzerine Güneş, şunları söyledi:

"Çok hızlı gidiyoruz. Sakin gitmek lazım. Golü attık, paldır küldür gittik. Sindire sindire gitmeliyiz. Rakipler güçlü, zor olacaktır. Daha ona zaman var. Oyun olarak kendimizi geliştirmek zorundayız. Bugün de gördük. Biraz daha kontrollü oynamak zorundasınız. Hamle yapan takıma karşı sen de hamle yaparsan cezayı keserler."

"GALATASARAY BÜYÜK BİR CAMİA VE İYİ BİR TAKIM"



Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile yapacakları maça değinen Şenol Güneş, "Galatasaray maçına hazırlanacağız. Gündemimizde yoktu. Dinleneceğiz, toparlanacağız. Büyük bir camia ve iyi takıma karşı oynayacağız. Yönetimi, hocası gayet iyi işler yapıyor. Sonucun ne olacağını bilmiyoruz ama en iyi oyunumuzu oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetiminin, maçın pazartesi günü oynanmasıyla ilgili eleştirilerine yanıt veren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takım, Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi ve ligler diye öncelik yapılır. Geçen sezon pazartesi çok oynadık. Bu sene de çok oynadık. Pazartesi oynanıp oynanmamasına federasyon karar veriyor. Bütün kamuoyuna mesaj vermeyi ve bir şeyler beklemeyi doğru bulmuyorum. Yine hakemler eleştirilecek, yine taslaklar eleştirilecek. Bunlardan iş beklemek, siz iş yapmıyorsanız uzun vadede sizi taşımaz."



"MUKAVELENİN ÖNEMİ YOK"

Şenol Güneş, derbi maç öncesi Matej Mitrovic dışında sakat oyuncularının bulunmadığını ancak Oğuzhan Özyakup'un da Hapoel Beer-Sheva karşısında darbe aldığını ve durumunu henüz bilmediklerini vurguladı.

Cenk Tosun'un attığı golün galibiyet ve Türk takımları adına 3 puan almaları bakımından önemli olduğunu kaydeden Güneş, kulüple sözleşmesinin durumuyla ilgili soruyu, "Beşiktaş camiası, taraftarı beni seviyor. Hiçbir sorunumuz yok. Mukavelenin de önemi yok." şeklinde yanıt verdi.