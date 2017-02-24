Canlı | Beşiktaş'ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oluyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da bu turda rakibi belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibinin de belli olacağı kura çekimini canlı takip ediyoruz.

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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Olympiakos (Yunanistan)

Ajax (Hollanda)

APOEL Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Roma (İtalya)

Anderlecht (Belçika)

Manchester United (İngiltere)

Krasnodar (Rusya)

Schalke 04 (Almanya)

Kopenhag (Danimarka)

B. Mönchengladbach (Almanya)

Genk (Belçika)

Lyon (Fransa)

Rostov (Rusya)

Gent (Belçika)

Celta Vigo (İspanya)

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.