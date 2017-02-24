Fenerbahçe'de seçim hareketliliği

Olağanüstü genel kurulda "Yargıtay kararından sonra görevi bırakacağım" diyen, şikede kumpas davası öncesi ise bu tarihi daha da öne çekip "Belki de yargıtay kararı çıkmadan karar vereceğiz o noktaya geldik" diyen Aziz Yıldırım kongre için sezon sonunu işaret etti

Fenerbahçe tribünlerinden yükselen istifa çağrılarının üzerine Aziz Yıldırım'ın tutumu merak ediliyordu. Daha önce yargıtay kararından sonra görevi bırakacağını açıklayan Yıldırım, camiada artan baskının etkisiyle bu tarihi daha öne çekmenin planlarını yapıyor.



Silivri'de görülen 'Şikede kumpas' davasında konuşan Başkan, "Belki de karar çıkmadan da karar vereceğiz. O noktaya geldik" ifadelerini kullanmıştı.

Sezon içinde seçime gidilmesinin sağlıklı olmadığını düşünen sarı-lacivertli yönetim kongre takvimi için sezonun bitmesini bekliyor.



Adaylığını resmen açıklayan Ali Koç, Krasnodar maçında lehine yapılan tezahüratlar karşısında yorum yapmaktan kaçınmıştı. Sezon sonunda seçim yapılmaması durumunda kongre mayıs 2018'de gerçekleştirilecek. (Fotomaç)