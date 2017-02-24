Herkes beklemede

Kötü gidişten şikayetçi olan Fenerbahçe taraftarı köklü bir değişim için “Yönetim istifa” diye bağırıyor ancak;

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi

Yargıtay kararını bekliyor



Teknik direktör Dick Advocaat

Yönetimin kararını bekliyor



Taraftarın yeni başkan adayı Ali Koç

Kongre kararını bekliyor



Krasnodar maçının 77. dakikasında başlayan protestolar, Fenerbahçe'de gözleri hem yönetime hem Advocaat'a hem de başkan adayı Ali Koç'a çevirdi. Önceki gece statta yaşananların ardından dünkü gelişmeler şu şekilde:



YÖNETİM CEPHESİ: İstifa çağrılarına karşılık yönetimden gün boyu bir açıklama beklendi. Ancak ne şu sıralar kumpas davasına odaklanan başkandan ne de kulüp sitesinden açıklama yapılmadı. Başkan Aziz Yıldırım'ın son yaşananların ardından bırakmaya daha yakın olduğu, ancak Yargıtay kararının halen açıklanmaması nedeniyle çekincelerinin bulunduğu biliniyor.



ADVOCAAT CEPHESİ: Üst üste gelen kötü sonuçların ardından basın toplantılarında yaptığı açıklamalar herkesin tepkisini çekti. Hollandalı hoca istifa etmeyeceğini net bir şekilde dile getirirken, yönetimin nasıl bir adım atacağı merak konusu... İlk gelen bilgiler yönetimin 'bekle-gör' politikası izleyeceği yönünde... Şimdilik Dick Advocaat Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevine devam ediyor.



ALİ KOÇ CEPHESİ: Yapılan tezahüratlara en çok şaşıran isim olan Ali Koç'un, maç sonunda yakın arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, "Fenerbahçe'de şu anda kongre yok. Takım bir kulvarda mücadeleyi kaybetti. Ancak hem lig hem kupada hedefler var. Şampiyonluk olmasa dahi Türkiye Kupası'nda başarı mümkün. Bu ortamda kulübe destek olmak zorundayız. Bu tip çıkışlar için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum" dediği öğrenildi.