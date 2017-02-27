Ahmet Çakar: "Beşiktaş'ın şampiyonluğu kaybetmesi çok zor"

Ahmet Çakar, Galatasaray-Beşiktaş maçını kaleme aldı.

Beşiktaş'ın derbide Galatasaray'ı 1-0 yenmesini Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi.

İşte Ahmet Çakar'ın sözleri:

"Kim ne derse desin Beşiktaş, kadro kalitesi, oyun anlayışı ve lokal deneyimi açısından Türkiye'nin en iyi kulübü... 1. dakikadan son dakikaya kadar panik yapmadan, ayağa oynayarak maçı sürekli kontrol altında tuttular. Maçın başında Beşiktaş, "Ne olursa olsun kaybetmeyeyim" diye çıktı... Galatasaray ise sözüm ona alanı daraltayım, topun arkasına geçeyim deyip 70 dakika hücumu düşünmedi. Önce Hakan Balta'nın, gereksiz bir faulüyle Beşiktaş frikik kazandı, frikiği Talisca kullandı, çarprazdan vuruşunda top Bruma'nın kafasına çarpıp kaleci Muslera'yı kontrpiyede bıraktı. Aslında bu golden sonra Galatasaray dağıldı. Beşiktaş'ın bu dakikadan sonra şampiyonluğu kaybetmesi çok zor. Tek rakipleri var o da Başakşehir... Gece hakem Bülent Yıldırım için de tam bir utanç gecesiydi. Maç yönetmedi eyyamın kralını yaptı. İlk devre Galatasaray'ın Yasin'le, ikinci yarıda da Quaresma'ya penaltıyı es geçti. Atınç'ın Podolski'nin ensesine attığı tokatı görmedi."