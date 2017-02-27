Derbiye damga vuran 'penaltı' pozisyonu!

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan derbide ilginç bir pozisyon yaşandı.
Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısına 'penaltı' pozisyonu damga vurdu.
Maçın 15. dakikasında Sneijder'in ceza alanına verdiği pasa hareketlenen Yasin Öztekin, Atınç Nukan'la girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.
Hakem Bülent Yıldırım bu pozisyonda aut kararı verirken eliyle ceza alanın göstermesi bir anda 'penaltı' kararı verdiği şeklinde yorumlandı. Önce Beşiktaşlılar ardından Galatasaraylılar itirazda bulundu.
İşte o anlar: