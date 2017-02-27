Erman Toroğlu Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu dev derbiyi değerlendirdi:



Yukarısı bitti bu geceki sonucun ardından. 2-0 olsaydı skor, 5-0 biterdi maç. Galatasaray o pozisyondaydı ve çabuk havlu atardı. Direksiyonu eline aldı Beşiktaş, istediği gibi kullandı arabayı. Ortada sıçan oynadılar, Galatasaray'a karşı. Beşiktaş bu maçı böyle oynar. Mağlup olmam dedi, olmadı. Galatasaray'ın karar vermesi lazım.

Önce yönetim karar verecek. Asarım, keserim, oyuncuyu atarımı bırakacak. Şenol Güneş, üç oyuncuyu kadro dışı bıraktı mı. İdmanda değil, maçta suratına eldiven attılar Güneş'in. Kadro dışı bırakamaz mıydı? Adam yönetmeyi biliyor. Yöneteceksin.