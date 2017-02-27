Levent Tüzemen: "Galatasaray pozisyon vermeden kaybetti"

Levent Tüzemen, Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki derbiyi değerlendirdi.

Beşiktaş ligin 22. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi ve liderliğini perçinledi. Sabah Spor yazarı Levent Tüzemen de karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu sezon hakemler Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye resmen operasyon yaptı. G.Saray tek pozisyon bile vermediği derbide Beşiktaş'a kaybetti. Talisca'nın "Kuş taşa çarptı" örneği attığı golde topun Bruma'nın sırtına çarpıp ağlara gitmesi Beşiktaş'ı zirvede Başakşehir ile birlikte bıraktı. Hakem Bülent Yıldırım derbinin şifresi oldu. Atınç'ın Yasin'e yaptığı penaltıyı verdi sonra yardımcısı Ekrem Kan'ıın uyarısıyla iptal etti.. Aynı Bülent Yıldırım 1 metre önünde Talisca'nın Selçuk'un tendonuna bastığını gördü. Kartın rengi kırmızıydı. Hakem Yıldırım sırf kırmızı kart göstermesin diye yardımcısına "Ne diyorsun?" diyerek sarı kart çıkardı. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı. Hakemlere de hiç ihtiyaç yok. Zaten İgor Tudor da Beşiktaş'ın üstünlüğünü durdurmak için Conte'nin taktiği 3-5-2'yi G.Saray'a ilk yarı oynattı ve başarılı oldu. Eğer G.Saray kaybettiği maçlarda da bu anlayışla oynasaydı puanı daha fazla olur ve Beşiktaş'a yenilgisi zirveden uzaklaşmasını engellerdi. G.Saray'ın artık iki rakibi var; önünde Başakşehir arkasında Fenerbahçe.. Tudor bu oyun planını geliştirerek uygulamaya devem etmeli. Ayrıca hedefi olmayan oyunculara daha fazla tahammül etmemeli.."