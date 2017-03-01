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: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

  • Giriş Tarihi: 2.3.2017 00:02 Güncelleme Tarihi: 2.3.2017 00:25
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihiyle ilgili açıklama yaptı

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre "Anayasa Değişikliğine İlişkin Halk Oylaması" nedeniyle aynı hafta sonu liglerde müsabaka oynanmayacak.

Buna göre Spor Toto Süper Ligde 14, 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde oynanması gereken 28. Hafta müsabakalarından itibaren kalan haftalar bir hafta kaydırıldı. Böylece daha önce 28 Mayıs 2017'de biteceği ilan edilen Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 4 Haziran 2017'de oynanacak olan 34. Hafta müsabakaları ile sona erecek.

Bu durumda 28.hafta karşılaşması olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 23 Nisan'da oynanılacak.

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