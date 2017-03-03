Trabzonspor, Deniz Türüç ile anlaştı

Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinden sonra form grafiğini yükselten ve kendinde söz ettiren Deniz Türüç, Trabzonspor ile anlaştı.

Yaz dönemi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, Kayserispor'dan Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı.

Deniz Türüç için Kayserispor ile de görüşen Trabzonspor kardeş takımı ile her konuda anlaşma sağladı. Deniz Türüç, 2017-2018 sezonunda Trabzonspor forması giyecek.

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Deniz Türüç 21 maçta 4 gol 8 asistlik performans sergiledi. Sezona sağ kanatta başlayan Deniz, Kayserispor'un başına geçen Sergen Yalçın tarafından forvet arkası oynatılmaya başlanmış ve form grafiğini arttırmıştı.

Ajansspor