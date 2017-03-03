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, ile anlaştı

  • Giriş Tarihi: 3.3.2017 14:28 Güncelleme Tarihi: 3.3.2017 14:45
Trabzonspor, Deniz Türüç ile anlaştı
Trabzonspor, Deniz Türüç ile anlaştı

Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesinden sonra form grafiğini yükselten ve kendinde söz ettiren , ile anlaştı.

Yaz dönemi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, Kayserispor'dan Deniz Türüç ile prensip anlaşmasına vardı.

için Kayserispor ile de görüşen kardeş takımı ile her konuda anlaşma sağladı. Deniz Türüç, 2017-2018 sezonunda Trabzonspor forması giyecek.

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Deniz Türüç 21 maçta 4 gol 8 asistlik performans sergiledi. Sezona sağ kanatta başlayan Deniz, Kayserispor'un başına geçen Sergen Yalçın tarafından forvet arkası oynatılmaya başlanmış ve form grafiğini arttırmıştı.

Ajansspor

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