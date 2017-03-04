Bursaspor 2-1 Gaziantepspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında uzatmalarda Joshua John'un attığı golle Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti.

Timsah Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada İsmail Konuk ve 90+3'te Joshua John kaydetti. Gaziantepspor'un tek sayısı ise mücadelenin 6. dakikasında Marcinho'dan geldi. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 31'e yükseltirken Gaziantespor 16 puanda kaldı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI:

6. dakikada penaltı atışını kullanan Marcinho'nun kalenin sağına yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin topu çeldi. Ghilas, önüne düşen topu altıpas içerisinde bulunan Marcinho'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

7. dakikada Bursaspor'un sağ kanattan kazandığı serbest vuruşu Jorquera kullandı. Bu oyuncunun ortasında Gaziantepspor savunma oyuncularından seken topa kale önünde Faty kafa ile vurdu. Kaleci Victor'dan dönen topu kale direği önünde bekleyen İsmail Konuk filelere gönderdi: 1-1.

90+3. dakikada Bursaspor panltı kazandı! Batalla'nın kaçırdığı penaltıda dönen topa Josua John vurdu ve Bursaspor 2-1 öne geçti.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Barış Şimşek (xx), Uygar Bebek (xx), Mehmet Metin (xxx)

BURSASPOR: Harun (xxx)- Joviç (xx), İsmail Konuk (xx), Sivok (xx), Aziz Behich (xx), Faty (xx), Jorquera (xx) (Dk.81 Merter), Del Valle (x) (Dk.68 John xx), Batalla (xx), Onur Atasaray (xx) (Dk.88 Sercan), Kubilay Kanatsızkuş (xx)

GAZİANTEPSPOR: Paulo Vidotti (xx)- Barış (xx), Elyasa (xx), Da Silva (xx), Musa Nizam (xx), Fatau (xx) (Dk.62 Muhammed Ildız x), Kislyak (xx), Sefa (xx), Marcio Greori (xx) (Dk.88 Kangwa), Ben Hatıra (xx) (Dk.75 Orkan x), Ghilas (xx)

GOLLER: Dk.8 İsmail Konuk, Dk.90+4 John (Bursaspor), Dk.5 Marcia Gregori (Gaziantepspor)