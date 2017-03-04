Cimbom'da Sneijder depremi!

Hollandalı yıldızın ani sakatlığı planları bozarken camiada ise farklı dedikodular dolaşıyor. Sneijder’in durumunun aslında çok ciddi olmadığı ancak Riekerink’in gönderilişi ve Tudor’un tavırlarına kızdığı için ağrılarını bahane ettiği belirtiliyor

Galatasaray'da Wesley Sneijder şoku!.. Önceki akşam yapılan çalışmayı yarıda bırakan Hollandalı yıldızın çekilen MR'ında sağ bacak adduktor kas grubunda ödem tespit edildiği ve Antalyaspor maçı kafilesinde yer almayacağı bildirildi. Tecrübeli oyuncunun iyileşmesinin 2 haftayı bulacağı belirtiliyor. Sneijder'in aniden sakatlanması farklı yorumları da beraberinde getirdi. Riekerink'in gönderilmesi nedeniyle yönetime kırgın olan Hollandalı yıldız, Beşiktaş derbisinde Tudor tarafından oyundan alınmıştı.

YEDEK TAKIMDA MIYDI?

Sneijder'in antrenmanı yarıda bıraktığı önceki akşam yapılan taktik çift kale maçta da Tudor tarafından yedek takımda oynatıldığı iddia edildi. Çalışma sürerken sosyal medyada 'Sneijder, Antalya'da yedek' haberlerinin yayılması buna delil gösterildi. Wesley'in durumunun çok ciddi olmadığı ancak tüm bu gelişmelere bozulduğu için ağrılarını bahane ederek idmanı terk ettiği kulislerde konuşuluyor...

'HOCA İLE EN UFAK PROBLEMİ YOK'

Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyesi Levent Nazifoğlu, Sneijder ile Tudor arasında sorun olduğu iddiasını yalanladı. Radyospor'a konuşan Nazifoğlu, "Sneijder'in ayak kemik ucunda kanama olmuş. Hoca ile Sneijder arasında en ufak bir problem yok. Hocanın tarzı idmanı seviyor. Sneijder'in beni de kadroya alma dediği iddiaları kesinlikle gerçek dışı. Futbolcu böyle bir restte bulunabilir mi?" ifadelerini kullandı. Nazifoğlu ayrıca, "Podolski kendisi ayrılmak istedi. Çin'e gitseydi Galatasaray 7 milyon euro kazanacaktı. Tudor'la seneye de devam edeceğiz. Bruma ile sözleşme yenilemeyi düşünüyoruz. Şu anda Beşiktaş şanslı durumda ama Galatasaray ligde hiçbir zaman havlu atmaz" dedi..