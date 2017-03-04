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ARKADAŞINA GÖNDER Galatasaray açıkladı! Tudor ile gelecek sezon devam edilecek mi?
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açıkladı! ile gelecek sezon devam edilecek mi?

  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 17:43 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 17:45
Galatasaray açıkladı! Tudor ile gelecek sezon devam edilecek mi?
Galatasaray açıkladı! Tudor ile gelecek sezon devam edilecek mi?

Galatasaray Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

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