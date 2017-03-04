Trabzon'da Selçuk İnan bombası

Yanal’ın eski öğrencisi için yönetime, ‘alın’ dediği bildirildi. Selçuk’un da dönmeye sıcak baktığı öğrenildi

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın ardından bir başka eski oyuncusu Selçuk İnan'ı da gündemine aldı... Teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray'da son dönemde gözden düşen ve sezon sonunda takımdan gönderileceği konuşulan eski öğrencisinin geri alınmasını istediği belirtildi. Yanal'ın yöneticilere de bu talebini ilettiği ifade edildi.

SELÇUK YANAL'A SICAK BAKIYOR



Başkan Muharrem Usta'nın Selçuk İnan'ın da menajerliğini yapan Batur Altıparmak ile Okay Yokuşlu için yaptığı görüşmede konunun açıldığı öğrenilirken, Selçuk'un Galatasaray'dan ayrılması halinde Ersun Yanal ile tekrar çalışma fikrine sıcak baktığı bildirildi. Selçuk İnan ile Manisaspor'da beraber çalışan Ersun Yanal, tecrübeli futbolcuyu daha sonra Trabzonspor'a aldırmış ve milli takıma kadar yükselme sürecinde pay sahibi olmuştu. 32 yaşındaki Selçuk'un Galatasaray ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor..