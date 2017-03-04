Fırtına kaldığı yerden

Spor Toto Süper Lig 23. hafta açılış maçında Trabzonspor sahasında Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Bordo-mavililer Okay'ın golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx



Trabzonspor: Onur xx, Uğur Demirok xx, Carl Medjani xx, Joao Pereira xx, Emmanue Mas xx, Castillo xx (Aytaç dk. 76 x), Yusuf Yazıcı xx (Dame N'Doye dk. 86 ?), Ogenyi Onazi x, Okay Yokuşlu x, Olcay xx, Hugo Rodallega xx (Zeki Yavru dk. 89 ?)

Yedekler: Alvarado, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan, Matus Bero

Teknik Direktör: Ersun Yanal



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Dany Nounkeu x, Latovlevici xx, Barış x, Gaman x (Yatabare dk. 62 xx), Tanase xx (Lazarevic dk. 74 x), Ceyhun x, Andre Poko x, Traore xx, Kerim Zengin xx, Evgen Seleznyov xx (İlhan Depe dk. 83)

Yedekler: Ercüment, Paul Papp, Skulason, Serdar

Teknik Direktör: Zoran Barisic



Gol: Okay (dk. 56) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Emmanue Mas, Yusuf (Trabzonspor), Andre Poko, Ceyhun (Kardemir Karabükspor)





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ortasında ceza alanında Rodallega topa kafayı vurdu. Kaleci Ahmet Şahin meşin yuvarlağın sahibi oldu.

20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

23. dakikada ceza alanında Medjani, topu Okay Yokuşlu'ya doğru çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden topa etkisiz vurunca, savunma tehlikeyi önledi.

41. dakikada Kardemir Karabükspor, önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Latovlevici'nin soldan ortasında altıpas üzerinde uygun durumdaki Seleznov, bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Castillo'nun pasında soldan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı, rakibinden sıyrılarak kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldı. Son anda kademeye giren Dany, topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

45+1. dakikada Pereira'nın pasında ceza alanı ön çizgisi üzerinde Yusuf Yazıcı'nın aşırtma vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin sol köşesine doğru gelen topu güçlükle kornere çeldi.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Hugo Rodallega'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top yandan dışarı gitti.



56. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Okay kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



69. dakikada Traore'nin ceza sahası çizgisi üzerinden kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



71. dakikada Castillo'nun vuruşunda savunmadan dönen topu ceza yayı üzerinde Olcay sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.



81. dakikada Hugo Rodallega'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf topu kontrol edemeyince meşin yuvarlağı boş kaleye gönderme şansını değerlendiremedi. Topu kontrol ettikten sonraki vuruşunda meşin yuvarlak Gaman'a çarparak geri geldi.

TRABZONSPOR YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor, yeni stadı Medical Park Arena'daki 3. maçında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup ederken, 2017'de Spor Toto Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Ligin ikinci bölümünde rakiplerine geçit vermeyen bordo-mavili takım, 7. maçında 5. galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

2017'de ligin yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, puanını da 35'e yükselterek Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürdü.

SAHASINDA 3. MAÇTA DA GOL YEMEDİ

Medical Park Arena'da ilk maçında Gaziantepspor'u 4-0 yenen, ikinci müsabakasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, yeni stadındaki üçüncü karşılaşmasında da gol yemedi.

Karadeniz ekibi, sahasındaki 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan çıkardı.

YANAL 61. GALİBİYETE ULAŞTI

Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 129. resmi maçta 61. galibiyetini aldı.

Bordo-mavili takım, Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u yenerek Yanal döneminde 60. galibiyetini yaşamıştı.

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor beraberlikleriyle geride kalan 2 haftada 61. galibiyetin sevincini yaşayamayan Yanal, Kardemir Karabükspor maçıyla Trabzonspor'un plaka numarası olan bu sayıya ulaştı.

Maçın ardından Trabzonsporlu futbolcular, orta alanda toplanarak taraftarlarla galibiyeti kutladı. Futbolcular, kolbastı oynayarak taraftarlarla galibiyetin keyfini yaşadı.