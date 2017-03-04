Van Persie fizikten kaldı

Fiziksel yeterlilik testlerini geçemeyen Hollandalı, formayı Fernandao’ya kaptırdı. Osmanlıspor maçında ilk 11 Brezilyalı’nın

Fenerbahçe'de Robin van Persie, kritik Kayseri kupa randevusunda da yedek soyundu. Hollandalı golcünün neden düzenli olarak kullanılmadığı sorusunun yanıtı doğal olarak teknik direktör Advocaat'tan geldi. Hollandalı hocanın, fiziksel sıkıntılar nedeniyle vatandaşını kullanamadığı öğrenildi. Robin van Persie'nin Samandıra'da yapılan fiziksel yeterlilik testlerinde başarılı olamadığı, fiziksel eksiği nedeniyle ileride top tutamadığı için takıma zarar verdiği ifade edildi. Advocaat'ın, "Bu şartlar altında oynatamam" dediği Van Persie'nin, Osmanlı mücadelesinde de yedek soyunması bekleniyor. Advocaat'ın bu mücadeleye de Kayseri'de iki gol birden atan Fernandao ile başlayacağı belirtildi.



İKİNCİ YARI İKİŞER GOL

Sezonun ikinci yarısında Van Persie 6 maçta forma giyerken 2 gol attı. Fernandao ise 10 karşılaşmada 2 golle takıma katkı yaptı.