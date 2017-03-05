Fenerbahçe-Osmanlıspor (Canlı)

Fenerbahçe, ligin 23. haftasında sahasında Osmanlıspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.
Saat 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak maçı sabah.com.tr'den anbean takip edebileceksiniz.
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FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Alper, Lens, Fernandao
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Crsajevic, Numan, Procazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Bifouma, Webo (Muhtemel)