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Fenerbahçe-Osmanlıspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 5.3.2017 17:53 Güncelleme Tarihi: 5.3.2017 17:56
Fenerbahçe-Osmanlıspor (Canlı)
Fenerbahçe-Osmanlıspor (Canlı)

Fenerbahçe, ligin 23. haftasında sahasında Osmanlıspor'u konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Osmanlıspor zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

Saat 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports'tan canlı yayınlanacak maçı sabah.com.tr'den anbean takip edebileceksiniz.

FENERBAHÇE-OSMANLISPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan Tufan, Alper, Lens, Fernandao

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Crsajevic, Numan, Procazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Bifouma, Webo (Muhtemel)