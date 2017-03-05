Yazarlar Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u Gökhan Gönül'ün 41. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi

Metin TEKİN: Derbi rehaveti



Güneş, derbi 11'ini bozmadı. Kadro tercihini nasıl buldunuz? Mitrovic'in Atınç'ı kesememesini nasıl yorumluyorsunuz?

Beşiktaş 'ideal 11' diye tabir ettiğimiz bir kadro ile çıktı sahaya. Zaten sezon başından bu yana kadro zenginliğinden bahsediyoruz Beşiktaş'ın. Kadro, derbi ile aynı isimlerden oluştu. Son zamanlarda Beşiktaş'ın yaptığı nokta ve doğru transfer hamlelerini hep konuştuk. Belki de bir türlü doğru hamle yapılamayan yer stoperdi.. Evet, Atınç'ın performansı iyi ama Mitrovic, Atınç'ı kesemiyorsa, burada ciddi bir şekilde oyuncu kalitesini sorgulamak gerek.



Derbi galibiyeti Beşiktaş üzerinde bir rehavet yaratmış mıydı?

Sadece derbi galibiyeti değil... G.Saray ve F.Bahçe ile puan farkını açmış, en yakın rakibinden de 4 puan önünde maça çıkıyor siyah-beyazlılar. Bu ister istemez bir rehavet yaratır. Şenol Güneş bunun yaşanmaması için sürekli demeçler verse de bu engellenemiyor. Oyuncuların kafalarında sürekli bu vardı. Beşiktaş, pozisyon üretkenliği açısından istediği oyunu sahaya yansıtamadı, sıkıntılı anlar da yaşadı. Bunda konsantrasyon etkisi vardı. Evet oyun olarak istenen bir Beşiktaş yoktu ama skor ve üç puan açısından istediğini alan bir takım vardı. Bu tip maçlarda galip gelmek takım gücünü anlatır. Önümüzdeki haftalarda daha farklı oyun olur sahada. Ancak burada önemli olan skoru 1-0 tutmanın verdiği tehlike... Maçın son dakikalarında Kweuke'nin bulduğu pozisyon, sizi cezalandırmaya açık bir andı.



Quaresma yine oyundan alındığı için tavır yaptı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu olay artık sıradanlaştı. Çok gereksiz bir hareket. Quaresma sürekli verdiği demeçlerde Şenol Güneş'i ne kadar çok sevdiğini belirtiyor ancak bunu sadece söylemde değil hareketlerinizle de göstermeniz gerek. Quaresma'yı böyle kabul edeceksiniz. Kendi oyunundan tatmin olmadığı için bu tavrı yaptığını düşünüyorum. Saygınız ve sevginiz sadece söylemde değil, tavrınızda da görülmeli..



Beşiktaş, Kayserispor maçında cezalı duruma düşen Gökhan Gönül ve Quaresma'yı arar mı?

Tabii ki ideal kadrosundan biraz uzaklaşacak. Ama sürekli bahsettiğimiz kadro derinliği bu tip maçlarda ortaya çıkıyor. Bu iki oyuncunun yokluğunun Beşiktaş'a çok etki edeceğini düşünmüyorum.