Galatasaray'dan Sneijder ve De Jong açıklaması

Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan takım doktoru Yener İnce, maçta sakatlanan Carole’nin sağlık durumunun iyi olduğunu Sneijder ve De Jong’un Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabileceklerini söyledi

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Carole'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sneijder ve De Jong'un sakatlıkları devam ediyor. Yapılacak testlerin ardından Gençlerbirliği olmasa da Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilirler" dedi.