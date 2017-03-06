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'dan ve açıklaması

İHA
  • Giriş Tarihi: 6.3.2017 23:35 Güncelleme Tarihi: 6.3.2017 23:38
Galatasaray'dan Sneijder ve De Jong açıklaması
Galatasaray'dan Sneijder ve De Jong açıklaması

Antalyaspor- maçının ardından açıklamalarda bulunan takım doktoru Yener İnce, maçta sakatlanan ’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve ’un Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabileceklerini söyledi

Kulüp Doktoru Yener İnce, 'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, " ve 'un sakatlıkları devam ediyor. Yapılacak testlerin ardından Gençlerbirliği olmasa da Trabzonspor karşısında takımdaki yerlerini alabilirler" dedi.

Carole'nin hem gözünde hem de kaşında açılma olduğunu dile getiren İnce, "Saha içinde diktik. Oyuna devam edebildi. Korkulacak bir şey yok. Kafasına darbe aldı diye korkmuştuk ama şu an sıkıntısı yok. Bu sakatlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Oyundan da teknik sebeple çıktı. Korkulacak bir durum yok" dedi.

SNEIJDER VE DE JONG

Sneijder ve De Jong'un sağlık durumları hakkında da bilgiler veren İnce, "Hastane tetkikleri sonucu karar veriyoruz. Her iki futbolcunun da MR'ları çekildi. De Jong ve Sneijder'i Antalyaspor maçı öncesi yapılan testlerde yeterli görmedik. Tedavilerinin ardından yine test yapıp değerlendireceğiz. Her iki futbolcu da Gençlerbirliği maçını bilmiyorum ama Trabzon maçında takımdaki yerlerini alacaklar" diye konuştu.

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