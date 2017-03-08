Lukas Podolski saldırıya uğradı!

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Ataköy Marina'da saldırıya uğradı. Alman yıldız, taksiciye yol vermeyince taksici Podolski'nin aracını yumrukladı.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Ataköy Marina'da taksiciye yol vermeyince taksici Alman yıldıza saldırdı.



PODOLSKI ARAÇTAN İNMEDİ

Podolski'nin Ataköy Marina girişinde kendisine yol vermemesine sinirlenen taksici aracından inerek Alman yıldızın aracını yumrukladı. Podolski ise taksicinin bu saldırısında aracından inmeyerek bekledi. Taksici kısa bir süre aracı yumrukladıktan sonra valeler araya girdi ve taksici olay yerinden uzaklaştırıldı.

Podolski de valeler eşliğinde yoluna devam etti.



LUKAS PODOLSKI'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, olayın gerçekleşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve "Bu akşam duyduğunuz ve her saniye daha da dramatik hâle getirilen hikâyeyle ilgili bir açıklama yapma gereği hissediyorum... Lütfen duyduğunuz her şeye inanmayın, yoğun trafikte sıradan ve birkaç saniyelik tartışmaydı. Herhangi bir saldırı, temas söz konusu olmadı." ifadelerine yer verdi. (Fanatik)