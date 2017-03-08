Türkler gibi geri dönelim

Neuchatel, Real Madrid, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan… Barcelona, 4-0’lık PSG yenilgisinin ardından turu geçmenin formülünü verdi: Türkler’den ilham alalım
Barcelona'nın resmi internet sitesi, Devler Ligi'ndeki 4-0'lık Paris Saint-Germain yenilgisinin rövanşı öncesi Türkiye'de yaşanmış geri dönüşleri örnek göstererek, "Tur için neden olmasın" dedi. Sitenin Türkçe edisyonunda Galatasaray'ın Neuchatel Xamax'ı 5-0 devirdiği maçın yanı sıra Türkiye'nin Euro 2008 yolculuğunda geri dönerek kazandığı karşılaşmalar örnek gösterildi.4 YEDİYSEK 6 ATABİLİRİZ!
TRABZON'UN ZAFERİNİ UNUTMADILAR
Sitede ayrıca 1992'de Trabzonspor'a karşı ilk maçta yenildikten sonra Camp Nou'da kazandıkları maçı da hatırlatan Katalanlar, "Bordo-mavili ekip gündüz oynanan ilk maçı Avni Aker'de Hamdi Aslan'ın golüyle 1-0 kazanırken, rövanşta o zaman spikerlerin 'Nou Camp' dediği statta Karadeniz ekibi 7-2 yenilmekten kurtulamadı. Gollerin üçü Koeman, ikisi Stoichkov, Begiristain ve Amor'dan gelirken Özkan Sümer'in ekibinin şeref sayılarını Hami Mandıralı ve Soner Boz kaydetti. Johan Cruyff'un ekibi o sezon kupayı Alex Ferguson'un çalıştırdığı Manchester United'a finalde kaptırmıştı ifadelerine yer verildi. Barça, bugün saat 22.45'te PSG'yi ağırlayacak.