Trabzonspor’da Okay Yokuşlu 3 yıllık imzayı attı

Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu, kendisini 3 yıl daha bordo-mavili formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena'da düzenlenen ve Başkan Muharrem Usta'nın da hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Yokuşlu, Trabzonspor'la sözleşme yenilemekten son derece mutlu ve huzurlu olduğunu belirterek, bu huzurunu bozmak istemediğini söyledi.

Başkan Muharrem Usta da 23 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaktan çok mutlu olduklarını dile getirerek, Okay'ın kendilerine hiçbir zorluk çıkarmadan örnek bir davranış sergilediğini söyledi. Başkan Usta transferde adı Trabzonspor'la anılan Selçuk İnan ve Burak Yılmaz için de bunların şimdi konuşulmaması gerektiğini belirtti.

USTA: "O GERÇEK BİR TRABZONSPORLU"



Okay'ın bugün doğum günü olduğunu hatırlatan Usta, "Bugün Okay'ın doğum günü. Okay, 23 yaşına giriyor ve bu sene sonundan itibaren 3 yıl daha Trabzonspor'da güzel bir dönemi geçirmek üzere kendisiyle yeni anlaşmaya varmış durumdayız. Trabzonspor son yıllarda önemli süreçlerden geçiyor. Okay Trabzonspor açısından, futbol camiası açısından her iki özelliğe sahip olan çok değerli bir oyuncumuz. Bugüne kadar hepimizin beğenisini kazanmış olan Okay için yeni bir dönem daha başlıyor. Bugün Trabzonspor adına gururla söyleyebiliriz ki Trabzonspor'un içerisinde yer alan oyuncularla ilgili bizi çok mutlu eden çok futbolcumuz var. Her birine buradan teşekkür ediyorum. Bazen tatiller oluyor iki üç gün izinler oluyor. Bu iznini dahi Trabzon'da geçiren ve burada çok mutlu olan çok sayıda oyuncumuz var hem yerli hem yabancı. Henüz ülkemizde yeni olmasına rağmen yabancı oyuncularımız da böyle. Okay ve onun gibi birçok arkadaşlarımız burada oyuncularımıza ev sahipliği yapıyor. O, şehirde en yakın olduğumuz arkadaşlarımızdan birisi. Trabzon'u ve Trabzonspor'u benimsemiş, ev sahipliğini hak etmiş gerçek bir Trabzonsporlu. Sözleşme uzatma konusunda tarihin en rahat tartışmasız görüşmesini onunla gerçekleştirdik. Çünkü Okay, başarılı olacağımıza inanan oyuncularımızdan birisi. Hem bizim hem de milli takım için önemli bir oyuncu. Kendisine teşekkür ediyorum. Trabzonspor'da nice başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. En önemlisi daha çok genç, bugün 23 yaşında evindesin nice mutlu yıllara nice şampiyonluklara Okay" ifadelerini kullandı.

OKAY: "HUZURLUYUM VE BU HUZURUMU BOZMAK İSTEMEDİM"



Başkan Usta'nın konuşmasının kendisi için doğum günü hediyesi olduğunu kaydeden Okay Yokuşlu da, bordo-mavili kulüpe imza atmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.



Yokuşlu, "Bu konuşmaları benim için doğum günü hediyesi oldu. Bizim şu an kulüp içerisinde Trabzonspor olarak yönetimden teknik ekibe kadar, takım arkadaşlarım, personelimiz bütün takım arkadaşlarımız müthiş bir uyum içerisindeyiz. Ben de bu uyumun içerisinde bir parçayım. Çok mutluyum. Yakalayacak olduğumuz başarılarda bana da pay sahibi olabilme fırsatı verdiği için başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu şehre ilk geldiğim günkü heyecanı yaşıyorum bu imzayı atarken. Huzurluyum, mutluyum ve bu huzurumu bozmak istemedim. Büyük bir camiadayım. Şehrin takımıyla bütünleşmiş olması benim burada en çok hoşuma giden şeydi. Burada büyük başarılar yakalayacağım için burada oldum. Takımımız iyi yolda ve ben de bunun bir parçasıyım. Şu an tam istediğimiz seviyede değiliz. Daha da iyi olmak için çalışıyoruz ve olacağız inşallah. Takımımızda Onur gibi bir örnek var. Şehrin ona olan bakışını görüyoruz" diye konuştu.

USTA: "BUNLARI ŞİMDİ KONUŞMAYALIM"



Transferde Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın isimlerinin geçtiğinin hatırlatılması üzerine Usta, "Biz takımı yapılandırıyoruz. Tabi ki takımı yapılandırırken gelen giden oyuncular olacaktır. Trabzonspor bundan sonrası için mutlaka yeni oyuncular kadrosuna katacak ancak şu an bunları konuşmak için erken. Bizim bir iş planımız var. Trabzonspor'la ilgili önümüze koyduğumuz hedeflerimiz var. Bu hedeflere gidebilmek adına bunların olması çok doğal. Eski dönemlere oranla şimdi çok daha rahatız. Planlarımızı çok daha iyi yapabiliyoruz. Ne yapacaksak mümkün olan en doğrusunu yapacağız ancak bunların tam vakti değildir. Bence bunları şimdi konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

"ERSUN HOCA'YA GÜVENİYORUM"



Ersun Yanal'la ilgili sorulan soruyu cevaplayan Usta, Yanal'la ilgili hiçbir zaman kafasında bir soru işareti olmadığını kaydederek, "Baştan sona kadar Ersun Hoca'ya güveniyorum. Ersun Hoca konusunda kafamda hiçbir zaman soru işareti olmadı. Bundan sonra da inanıyorum ki çok daha iyi gidecektir ve Ersun Hoca ile birlikte, oyuncularımızla birlikte katılanlarla burada bir süreç yaşıyoruz. Hedef koyduğumuz bir süreç var. O sürecin kesinlikle tamamlanacağına inanıyorum. Bu süreçte artık kolay kolay değişiklikler yaparak yeniden sıfırdan başlamanın Trabzonspor'a çok ağır maliyetler getireceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

STAT KONUSUNDAKİ SIKINTILAR



Statla ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu, bunun da çözülmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü belirten Usta, "Stat konusunda teknik anlamda bazı sıkıntılar var, o nedenle bekliyoruz. İsim konusunda nokta koyuldu, o konuda bir sıkıntı yok. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bakanlıkla görüşmelere devam ediyoruz ve ortak bir tarihte devri gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu konular tarihe gömülmüş olacak" ifadelerini kullandı.



Muharrem Usta, Mehmet Ekici ile ilgili soruya ise, "Mehmet Ekici'nin kendine göre kurduğu bir iş planı var. O konu da kapandı. Kendisi için hayırlı olsun. Ben Trabzonspor zarar etmeyecek dediysem etmeyecek" diye konuştu.



Usta, konuşmasının son bölümünde kombinelerle ilgili görüşlerini dile getirerek, "Trabzonspor'un 12 bin 500 kombinesi var. Bu önemli bir sayı. Galatasaray maçının biletleri satışa çıktığında kombineler de satışa devam ediyordu ve bin 300 kombine satıldı. Tahmin ediyorum bu sayı gelecek hafta 17-18 bini bulacak. Biz yeni statta sportif olarak iyi bir duruma geldik. Biz bunları iyi kullanarak Trabzonspor'a taraftarlarının da sahip çıkacağı bir platformu yakalamalıyız. Bunun şehir ekonomisine de katkısı var. Sıkıntı içerisindeki kulübümüze katkı yapmalıyız. 20 lira olan bilet 40 lira oldu ancak gerekirse katkı için 140 olsun" dedi.