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ı tüm stadı susturdu

İHA
  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 01:55 Güncelleme Tarihi: 10.3.2017 02:16
Beşiktaş taraftarı tüm stadı susturdu
Beşiktaş taraftarı tüm stadı susturdu

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan Olympiakos- karşılaşmasına siyah-beyazlı lar damga vurdu. 100 , maç boyunca bütün tribünleri susturdu.

Olympiakos ile arasında oynanan Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda UEFA, maçlara rakip ların girmemesi talimatını vermişti. Ancak Beşiktaşlı 100 kadar taraftar, Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki yerini aldı ve takımlarına destek verdi. Özellikle ilk yarının ilk bölümlerinde Beşiktaş taraftarları takımlarına büyük destek verirken, Olympiakos tribünleri ise sadece maçı izledi. Yunan ekibinin golünden sonra tribünler biraz olsun canlanırken, Aboubakar'ın golünün ardından Yunan taraftarlar yine sustu ve Beşiktaşlı 100 taraftar tezahüratlarına başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar özellikle maç 1-1 olduktan sonra takımlarına büyük destek verdi ve Yunan taraftarlar, Beşiktaş tezahüratlarını dinledi.

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