Ramon Motta sinir krizi geçirdi

Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş'tan Antalyaspor'a transfer olan Ramon Motta hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı.

19. haftada oynanan Alanyaspor maçından bu yana takımdan uzak kalan Brezilyalı yıldız Ramon Motta'nın, ailevi sorunları nedeniyle sinir krizi geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye açıklamada bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Motta'nın olayından dolayı üzgünüm. Ailevi sorunları var, baya büyük sorunları var. Antalya'da hastanede tedavi gördü. Ziyaretine gittiğimizde kendisinin sorunlarını dinledik. Ne istediğini sorduk. 20. haftada oynanan Konyaspor maçından önce 'Sana iki gün izin, Brezilya'ya git sorunlarını hallet ve gel' dedik. İki gün iznin yetmeyeceğini söyledi ve 5 günlük bir izin verdik. Ancak dönmedi. Telefonla konuştum, doktorların uçağa binmesine izin vermediğini söyledi. Ne zaman geri döneceğini biz de bilmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Uçağa binemediği gerekçesiyle ülkesinden henüz dönmeyen 28 yaşındaki futbolcunun, sezonu kapattığı da gelen haberler arasında yer aldı.