Yazarlar Olympiakos-Beşiktaş maçını yorumladı

Beşiktaş, Olympiakos ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final için kapıyı açtı. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi



Ömer ÜRÜNDÜL: İkinci bir presçi lazım!



Beşiktaş yüzde 65 topa sahip olma oranına rağmen olumsuz bir ilk yarı sergiledi. Olympiakos'un taktik stratejisi top Beşiktaş'ta iken önde basmayıp, takım halinde topun arkasına geçerek alan daraltıp kontratak planlarını işlerliğe koymaktı. Beşiktaş bu yarıda Olympiakos'un savunma kurgusunu arızaya uğratacak varyasyonları yapamadı, ilk devre boyunca yarım pozisyon dahi bulamadı. İlerde kaptırdığı toplardan sonra seyrek de olsa tehlikeli rakip çıkışlara imkan verdiler. Çünkü Babel, Talisca ve Quaresma'nın defansif yönleri alışılmış biçimde yeterli değildi. Babel kaliteli bir kanat forvet ama fizik gücü düşük. İlk yarıda Olympiakos iki tehlikeli yerden frikik kullandı, bir pozisyonda zayıf vuruşları Fabri'de kaldı. Bir çok önemli olay da hakemin uzak kalıp, süzemeyişi ile Tolgay'ın ikinci sarıdan kurtulmasıydı. Oyunun kontrolunu elinde tutup da böyle sıkıntılı bir ilk yarı geçirmek ve skor dezavantajına düşmek ikinci yarı için de büyük risk taşıyordu. Rakip doğal olarak yine aynı taktikle ikinci yarıya başladı. Beşiktaş bir duran topta da çok önemli bir tehlike atlattı kalesinde. Sonra Olympiakos'un İtalyan kalecisinin topu Aboubakar'a teslim etmesi ve Kamerunlu golcünün de pozisyonunu hazırlayıp mükemmel bir ayak içi vuruşuyla bütün kara bulutlar dağıldı. Bu golden sonra Beşiktaş çok daha etkili ataklar geliştirirken ciddi pozisyonlar da bulmaya başladı. Bana göre Beşiktaş'ın kadro yapısı itibarı ile Avrupa kulvarında Atiba'nın yanında mutlaka ikili mücadelesi etkin olan ikinci bir presçiye ihtiyacı var. Bu maç bir kere daha gösterdi ki yine tam formunda olmasa da tam uyum sağlamasa da Aboubakar oyun yapısı, çapraz koşuları ve vücudunu da kullanmasının yanısıra golcülüğü ile de önemli bir santrfor. Zaten çok güçlü rakiplere karşı, Napoli ve Benfica maçlarında da attığı gollerle kalitesini göstermişti. Deplasmanda dünyanın en iyi takımı bile gollü beraberlik varken, son dakikada uzun bir kontra ile rakibe tehlike şansı vermez. Fabri zamanında çıkarak bu tehlikeyi önledi. Bundan da ders çıkarmak lazım.

Sonuçta Beşiktaş 1-1'le tur için çok önemli bir avantajı cebine koymayı da başardı.