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Bir Tudor klasiği!

TANER KARAMAN
  • Giriş Tarihi: 11.3.2017
Bir Tudor klasiği!
Bir Tudor klasiği!

Takımına 120 kilometre koşu hedefi koyan İgor Tudor’un hem Karabük hem de sarıkırmızılı ekipte karşılaştığı sakatlıkların tümü kas zorlanmalarından kaynaklandı

G.Saray'da 23. gününde 6. sakatını veren Hırvat hocanın oyuncuları hep aynı dertten çekiyor

İgor Tudor yönetiminde 23 günde 6 sakat veren 'da bu listeye son olarak Eren Derdiyok ve Luis Cavanda katıldı. Wesley Sneijder ve Nigel De Jong'la birlikte bu altı ismin de kas zorlanması nedeniyle sakatlık problemiyle karşılaştığı belirtilirken, bu durum İgor Tudor'un kariyerinin son iki sezonunda sıkça yaşandı. Oyuncularının fizik kondisyonlarına büyük önem veren ve 120 kilometre koşu hedefi koyan Hırvat hoca, Galatasaray'da güç idmanlarını günde ikiye çıkarmıştı. Tudor ile yarım sezon çalışan ve koşu mesafesi rekoru kıran Kardemir Karabükspor'da 242 günde 9 farklı oyuncu, 12 kez kas zorlanması nedeniyle sakatlık geçirip idmanlardan uzak kalmıştı.



KOMŞU'DA TARTIŞMA YARATTI
Geçen sezon çalıştırdığı PAOK'ta da çok sık sakatlık sorunuyla karşı karşıya gelen 38 yaşındaki teknik adam, 265 günde 21 oyuncu, 42 kez sakatlanınca, Yunan ekibinde tartışma konusu olmuştu.

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