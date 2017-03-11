Karabükspor - Adanaspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Karabükspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Karabükspor, Adanaspor'u konuk ediyor. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maç saat 13.30'da başladı.
Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor.
61. dakikada Tanase kendisinin ve Karabükspor'un 2. golünü attı.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Cem'in ortasında arka direkte Magaye'nin gelişine vole vuruşunda top auta çıktı.
32. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Paul Papp'ın ceza sahasına yerden ortasında Tanase penaltı noktasının sağından yaptığı gelişine vuruşla topu kaleci Itandje sağından ağlarla buluşturdu 1-0
44. dakikada sol kanattan Cem Özdemir'in kullandığı köşe vuruşunda Ramos topu altıpas içine gönderdi. Müsait pozisyondaki Didi'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanının dışına gitti.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Erdem Bayık xx
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Dany xx, Barış xx, Latovlevici xxx, Paul Papp xx, Ceyhun xx, Poko xx, Traore xxx, Tanase xxx, Yatabare xxx, Seleznov xxx
Yedekler: Ercüment, Gaman, İlhan, Skulason, Lazarevic, Serdar, Fatih Atik
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Adanaspor: Itandje xx, Didi xx, Halil İbrahim xx, Mauricio Romos xx, Diego xx, Cem xx, Renan Foguinho xx, Vladimir Koman xx, Magaye xx, Roni Gleison xx, Vinicius xx
Yedekler: Hayrullah, Viera, Samican, Ahmet Dereli, Ahmet Bahçıvan, Tevfik, Reynaldo
Teknik Direktör: Levent Şahin
Gol: Tanese (dk. 32) (Karabükspor)
Sarı kart: Paul Papp (Karabükspor)